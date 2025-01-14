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Минобороны: над взятым селом Нескучным в ДНР поднят российский флаг

Ведомости

Российские военные из группировки войск «Восток» водрузили флаг РФ во взятом под контроль селе Нескучном в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

На опубликованной видеозаписи видно, как один из военных размещает российский флаг на крыше разрушенного здания, вокруг также находятся уничтоженные строения.

О взятии Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января в сводке о ходе проведения специальной военной операции. Российские штурмовые группы провели зачистку от украинских военных порядка 400 зданий в селе и на прилегающих территориях. В ведомстве добавили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для вооруженных сил Украины (ВСУ), который постепенно переходит под контроль российских подразделений.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.

По подсчетам «РИА Новости» на основе сводок Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В частности, в ДНР были взяты 157 сел и городов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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