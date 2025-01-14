Минобороны: над взятым селом Нескучным в ДНР поднят российский флаг
Российские военные из группировки войск «Восток» водрузили флаг РФ во взятом под контроль селе Нескучном в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
На опубликованной видеозаписи видно, как один из военных размещает российский флаг на крыше разрушенного здания, вокруг также находятся уничтоженные строения.
О взятии Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января в сводке о ходе проведения специальной военной операции. Российские штурмовые группы провели зачистку от украинских военных порядка 400 зданий в селе и на прилегающих территориях. В ведомстве добавили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для вооруженных сил Украины (ВСУ), который постепенно переходит под контроль российских подразделений.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 6 августа 2024 г. украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.
По подсчетам «РИА Новости» на основе сводок Минобороны РФ, российские военные в 2024 г. установили контроль над 214 населенными пунктами во время спецоперации на Украине и в российской Курской области. В частности, в ДНР были взяты 157 сел и городов.