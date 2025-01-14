Минобороны: над взятым селом Нескучным в ДНР поднят российский флаг

О взятии Нескучного Минобороны РФ сообщило 14 января в сводке о ходе проведения специальной военной операции. Российские штурмовые группы провели зачистку от украинских военных порядка 400 зданий в селе и на прилегающих территориях. В ведомстве добавили, что агломерация Нескучного, Времевки и Великой Новоселки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области и является стратегически важным узлом обороны и логистики для вооруженных сил Украины (ВСУ), который постепенно переходит под контроль российских подразделений.