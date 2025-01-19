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В Гренландии допустили заключение оборонного соглашения с США

Ведомости

Гренландия готова заключить двустороннее оборонное соглашение с США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на депутата от партии правительственной коалиции Сиумута Куно Фенкера.

«Соединенные Штаты имеют военное присутствие [на острове]. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», – сказал он в интервью российскому агентству.

Фенкер при этом уточнил, что Гренландия также может заключить соглашение с Данией отдельно, а также заключить двустороннее соглашение с ЕС.

В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Трампом заявила, что Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости.

10 января республиканец опубликовал видео, на котором жители комплиментарно высказываются о нем, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.

Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных гренландцев писала, что риторика Трампа о покупке Гренландии шокировала местных жителей. Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст заявил, что многие жители были оскорблены намерением Трампа – им не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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