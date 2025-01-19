В Гренландии допустили заключение оборонного соглашения с США

10 января республиканец опубликовал видео, на котором жители комплиментарно высказываются о нем, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.