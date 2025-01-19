В Гренландии допустили заключение оборонного соглашения с США
Гренландия готова заключить двустороннее оборонное соглашение с США, пишет «РИА Новости» со ссылкой на депутата от партии правительственной коалиции Сиумута Куно Фенкера.
«Соединенные Штаты имеют военное присутствие [на острове]. У нас есть оборонное соглашение Дании с Соединенными Штатами. Мы хотим возобновить это, но заключив оборонное соглашение только между Гренландией и Соединенными Штатами», – сказал он в интервью российскому агентству.
Фенкер при этом уточнил, что Гренландия также может заключить соглашение с Данией отдельно, а также заключить двустороннее соглашение с ЕС.
В декабре 2024 г. избранный президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию. 1 января в ответ на это король Дании Фредерик Х учредил новый герб. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Трампом заявила, что Гренландия самостоятельно будет принимать решение о своей независимости.
10 января республиканец опубликовал видео, на котором жители комплиментарно высказываются о нем, призывают его приобрести остров и критикуют Данию, которая, по заявлению одного из участников видео, не заботится о них. Позже датские СМИ заявили, что «сторонниками Трампа» в Гренландии оказались бездомные и безработные, которых подкупили едой.
Financial Times (FT) со ссылкой на опрошенных гренландцев писала, что риторика Трампа о покупке Гренландии шокировала местных жителей. Бывший премьер-министр Гренландии Куупик Клейст заявил, что многие жители были оскорблены намерением Трампа – им не понравилось, что их родину обсуждали как сделку по недвижимости.