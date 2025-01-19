СМИ: офис Зеленского обсуждает введение санкций против Порошенко
Офис украинского президента Владимира Зеленского обсуждает введение санкций против лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» экс-главы Украины Петра Порошенко. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источник.
«Неизвестно насколько это принесет практические проблемы для Порошенко, с учетом того, что он уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей. Однако политически это будет для него хороший пас и повод заявить о политических преследованиях», – сказал собеседник издания, близкий к офису президента Украины.
По словам источника, обвинения Порошенко в политических преследованиях со стороны Зеленского могут стать «постоянной точкой напряжения в и без того непростых отношениях с ЕС на фоне непонятных перспектив продолжения поддержки со стороны США». Он добавил, что «более перспективными» в офисе Зеленского считают разработку уголовных дел против Порошенко, где есть «сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными».
Кроме того, в офисе президента обсуждают идею введения санкций и против «кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы “пророссийскости”»: «Но эту идею также многие критикуют, так как таким образом власть будет потакать активистам, которые для Зеленского не меньшие, а может быть и большие враги, чем Порошенко».
Советник офиса президента Сергей Лещенко 18 января не подтвердил, что против Порошенко готовятся санкции, но считает, что Порошенко их «полностью заслужил». Он выразил мнение, что администрация демократа Джо Байдена сдерживала расследование уголовных дел против Порошенко, но у избранного президента США республиканца Дональда Трампа «никакого интереса к Порошенко нет». «Поэтому Порошенко чувствует, что может уже скоро лишиться американской поддержки», – сказал Лещенко.
«РБК-Украина» со ссылкой на источники писала 13 января, что команда Зеленского хочет переименовать партию «Слуга народа», поскольку бренд стал «откровенно токсичным». На будущие выборы нынешняя партия власти пойдет под рабочим названием «Блок Зеленского».
Речь идет о планах на будущие президентские выборы, которые не проводятся на Украине в связи с действием военного положения (сейчас действует с 10 ноября 2024-го по 7 февраля 2025 г.). Порошенко заявлял, что будет баллотироваться на будущие выборы президента.