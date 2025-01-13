Команда Зеленского хочет отказаться от бренда «Слуга народа» из-за токсичности
Команда президента Украины Владимира Зеленского хочет переименовать партию «Слуга народа», поскольку бренд стал «откровенно токсичным». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
«С брендом "Слуга народа" президентская команда точно простится – он давно себя исчерпал, и наоборот, стал откровенно токсичным», – говорится в материале.
Речь идет о планах на будущие президентские выборы, которые не проводятся на Украине в связи с действием военного положения (сейчас действует с 10 ноября 2024-го по 7 февраля 2025 г.). На будущие выборы нынешняя партия власти пойдет под рабочим названием «Блок Зеленского».
Обсуждалась идея переименовать «Слугу народа» в партию «Действие» – но это название «не особо добавляет им рейтинг», уточнили собеседники в команде украинского президента.
Название партии Зеленского «Слуга народа» основано на одноименном комедийном сериале с Зеленским в главной роли. Сериал «Слуга народа» выходил в период с 2015 по 2019 г.
Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта 2024 г. Тогда инаугурация главы государства состоялась бы в мае. Но власти Украины отменили голосование, сославшись на военное положение и мобилизацию. Полномочия действующего президента Украины Владимира Зеленского фактически истекли 20 мая прошлого года.
Российские власти заявляют, что после 20 мая 2024 г. Зеленский не является легитимным главой государства. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва может подписать мирное соглашение только с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.