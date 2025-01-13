Команда Зеленского хочет отказаться от бренда «Слуга народа» из-за токсичности

Речь идет о планах на будущие президентские выборы, которые не проводятся на Украине в связи с действием военного положения (сейчас действует с 10 ноября 2024-го по 7 февраля 2025 г.). На будущие выборы нынешняя партия власти пойдет под рабочим названием «Блок Зеленского».