Захарова: Россия еще не получила агреман на назначение посла в США
Россия пока не получила агреман на назначение нового посла в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Агреман еще не получен», – сказала представитель российского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Агреман – предварительное согласие правительства на назначение дипломатического представителя другого государства.
Бывший посол России в США Анатолий Антонов завершил свою работу 5 октября 2024 г. На следующий день дипломат вернулся в Москву. 10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что возвращение дипломата не является понижением уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское дипломатическое представительство в Вашингтоне.
25 декабря 2024 г. министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне.