Экс-министр энергетики Украины Буславец: в стране на 24% сократились запасы газа

16 января российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. Минобороны заявило, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».