Экс-министр энергетики Украины Буславец: в стране на 24% сократились запасы газа
Общий уровень запасов природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 8,9 млрд куб. м, что на 24% ниже, чем в прошлом году, заявила экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец на своей странице в Facebook
Расчеты проводились с учетом запасов долгосрочного хранения на неподконтрольных территориях – 4,1 млрд куб. м, а также 0,6 млрд куб. м активного газа долгосрочного хранения. Буславец не уточняет, с чем связано сокращение запасов.
В сообщении также указано, что суточное потребление газа на территории Украины из-за повышенной температуры колеблется на уровне 110 млн куб. м в сутки, что требует расхода до 60 млн куб. м в сутки из ПХГ.
16 января российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. По сообщению ведомства, одной из пораженных структур стало крупнейшее подземное хранилище газа на территории Украины в городе Стрый Львовской области. Минобороны заявило, что удар был нанесен высокоточным оружием в ответ на удары со стороны Киева ракетами ATACMS производства США и Storm Shadow британского производства, а также попытку атаки с целью срыва подачи газа по трубопроводу «Турецкий поток».