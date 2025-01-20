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Подразделения ВС РФ поразили формирования 12 бригад ВСУ в Курской области

Ведомости

На курском направлении российские подразделения группировки «Север» за сутки ликвидировали более 460 военных ВСУ, поразили формирования 12 бригад, уничтожили четыре танка и четыре бронемашины, следует из сводки Минобороны.

На территории Курской области «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Ими также было отражено четыре контратаки украинских бойцов.

В районах Сумской области ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, говорится в сообщении.

По информации Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли также бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.

20 января Российский Красный Крест сообщил, что сотрудникам организации удалось узнать нахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.

Военные силы Украины регулярно проводят обстрелы на российских территориях после начала спецоперации в 2022 г. 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, после чего атаки активизировались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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