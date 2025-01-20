Подразделения ВС РФ поразили формирования 12 бригад ВСУ в Курской области
На курском направлении российские подразделения группировки «Север» за сутки ликвидировали более 460 военных ВСУ, поразили формирования 12 бригад, уничтожили четыре танка и четыре бронемашины, следует из сводки Минобороны.
На территории Курской области «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ. Ими также было отражено четыре контратаки украинских бойцов.
В районах Сумской области ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, говорится в сообщении.
По информации Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли также бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
20 января Российский Красный Крест сообщил, что сотрудникам организации удалось узнать нахождение 1419 пропавших жителей Курской области – среди них 1098 гражданских лиц и 321 военный. Среди разыскиваемых людей 64,12% составляют жители Суджанского района, 10,96% – граждане, проживавшие в Кореневском районе, 8,33% – жители Глушковского района. Еще 16,59% пропавших человек проживали в других районах.
Военные силы Украины регулярно проводят обстрелы на российских территориях после начала спецоперации в 2022 г. 6 августа ВСУ зашли в Курскую область, после чего атаки активизировались.