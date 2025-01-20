Подразделения ВС РФ поразили формирования 12 бригад ВСУ в Курской области

По информации Минобороны, всего за сутки ВСУ потеряли также бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.