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Еще 10 украинских военных будут судить за теракты в Курской области

Ведомости

Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении еще 10 украинских военнослужащих, которые незаконно вторглись на территорию Курской области, сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.

Подсудимым вменяются обвинения по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).

По информации ведомства, украинские боевики минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.

19 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве жителей Суджанского района Курской области. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, в январе военные ВСУ совершили убийство не менее семи жителей Русского Поречного, укрывшихся в подвале жилого дома.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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