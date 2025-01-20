Еще 10 украинских военных будут судить за теракты в Курской области

19 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве жителей Суджанского района Курской области. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, в январе военные ВСУ совершили убийство не менее семи жителей Русского Поречного, укрывшихся в подвале жилого дома.