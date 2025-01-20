Еще 10 украинских военных будут судить за теракты в Курской области
Военная прокуратура утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении еще 10 украинских военнослужащих, которые незаконно вторглись на территорию Курской области, сообщила Генпрокуратура в своем Telegram-канале.
Подсудимым вменяются обвинения по п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий).
По информации ведомства, украинские боевики минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.
19 января Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве жителей Суджанского района Курской области. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, в январе военные ВСУ совершили убийство не менее семи жителей Русского Поречного, укрывшихся в подвале жилого дома.