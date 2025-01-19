СК возбудил дело об убийстве жителей Суджанского района Курской области
Украинские военнослужащие убили жителей Суджанского района Курской области, возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт). По данным следствия, в январе военные ВСУ совершили убийство не менее семи жителей Русского Поречного, укрывшихся в подвале жилого дома.
В ночь на 19 января российские информагентства опубликовали кадры из подвала одного из домов в селе Русское Поречное, где были найдены тела убитых местных жителей. «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» писало, что военные ВСУ «пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были»: «Их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат».
Сообщения о гибели семерых жителей Русского Поречного прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, подобные действия являются «еще одной вопиющей констатацией террористического и неонацистского нутра киевского режима», который «устроил людоедскую расправу над мирными жителями» на фоне поражений на фронте.
Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа 2024 г. Украинские подразделения вторглись на территорию российского региона, где заняли населенные пункты Суджанского района. Русское Поречное находилось под контролем ВСУ до января 2025 г.
17 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили в Курской области около 801 кв. км, или 63% территории, изначально занятой ВСУ. Из сводки Минобороны следует, что изначально ВСУ заняли 1268 кв. км в Курской области, следовательно, сейчас под их контролем остаются 467 кв. км.