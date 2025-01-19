СК возбудил дело об убийстве жителей Суджанского района Курской области

В ночь на 19 января российские информагентства опубликовали кадры из подвала одного из домов в селе Русское Поречное, где были найдены тела убитых местных жителей. «РИА Новости» со ссылкой на военнослужащих группировки «Север» писало, что военные ВСУ «пытали стариков, которые не успели эвакуироваться из поселка, руки связаны были»: «Их загнали в подвал, туда закинули несколько гранат».