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Politico: Трамп подталкивает ЕС к выбору между США и Китаем

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп подталкивает Евросоюз (ЕС) к выбору между вариантами экономической политики, которые станут проигрышными. К такому выводу пришла европейская версия издания Politico.

Первый вариант экономического развития предполагает полный отказ стран ЕС от китайских товаров, что спровоцирует вероятные ответные меры со стороны Пекина и еще больше затормозит европейскую экономику.

В другом сценарии, пишет Politico, ЕС может оставить Трампа в одиночку бороться с Китаем. Но это может побудить Соединенные Штаты ввести пошлины на европейские товары и еще больше затормозить экономику, прогнозирует издание.

Третий вариант предполагает, что Трамп все же убедит блок присоединиться к США в торговой войне против Китая. Но «известный своей непостоянностью» политик может резко сменить курс и объединиться против ЕС с КНР, что поставит Европу «в очень шаткое положение». Издание напоминает, что подобное уже было в 2020 г. во время первого президентского срока политика. Тогда после нескольких лет эскалации враждебности Вашингтон и Пекин заключили небольшую торговую сделку, направленную на увеличение экспорта США в Китай и ослабление их торговой войны.

Всего за 2024 г. китайский экспорт вырос на 5,9% до $3,57 трлн, импорт в КНР вырос на 1,1% до $2,58 трлн. Поставки из Китая в США в декабре к ноябрю увеличились на 16%, в то время как за весь 2024 год – на 5% (до $525 млрд). Такая тенденция может быть связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, отмечает агентство Bloomberg.

Китайский экспорт во Францию и ФРГ в 2024 г. вырос на 6,9 и 6,5% соответственно. В целом поставки в страны ЕС увеличились на 3% до $516,46 млрд, в том числе благодаря электромобилям, против которых блок утвердил осенью повышенные пошлины. Поставки из Европы в Китай при этом упали на 4,4% до $269,36 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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