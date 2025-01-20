Politico: Трамп подталкивает ЕС к выбору между США и Китаем
Избранный президент США Дональд Трамп подталкивает Евросоюз (ЕС) к выбору между вариантами экономической политики, которые станут проигрышными. К такому выводу пришла европейская версия издания Politico.
Первый вариант экономического развития предполагает полный отказ стран ЕС от китайских товаров, что спровоцирует вероятные ответные меры со стороны Пекина и еще больше затормозит европейскую экономику.
В другом сценарии, пишет Politico, ЕС может оставить Трампа в одиночку бороться с Китаем. Но это может побудить Соединенные Штаты ввести пошлины на европейские товары и еще больше затормозить экономику, прогнозирует издание.
Третий вариант предполагает, что Трамп все же убедит блок присоединиться к США в торговой войне против Китая. Но «известный своей непостоянностью» политик может резко сменить курс и объединиться против ЕС с КНР, что поставит Европу «в очень шаткое положение». Издание напоминает, что подобное уже было в 2020 г. во время первого президентского срока политика. Тогда после нескольких лет эскалации враждебности Вашингтон и Пекин заключили небольшую торговую сделку, направленную на увеличение экспорта США в Китай и ослабление их торговой войны.
Всего за 2024 г. китайский экспорт вырос на 5,9% до $3,57 трлн, импорт в КНР вырос на 1,1% до $2,58 трлн. Поставки из Китая в США в декабре к ноябрю увеличились на 16%, в то время как за весь 2024 год – на 5% (до $525 млрд). Такая тенденция может быть связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, отмечает агентство Bloomberg.
Китайский экспорт во Францию и ФРГ в 2024 г. вырос на 6,9 и 6,5% соответственно. В целом поставки в страны ЕС увеличились на 3% до $516,46 млрд, в том числе благодаря электромобилям, против которых блок утвердил осенью повышенные пошлины. Поставки из Европы в Китай при этом упали на 4,4% до $269,36 млрд.