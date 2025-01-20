Politico: Трамп подталкивает ЕС к выбору между США и Китаем

Всего за 2024 г. китайский экспорт вырос на 5,9% до $3,57 трлн, импорт в КНР вырос на 1,1% до $2,58 трлн. Поставки из Китая в США в декабре к ноябрю увеличились на 16%, в то время как за весь 2024 год – на 5% (до $525 млрд). Такая тенденция может быть связана с тем, что западные импортеры предвосхищают возможную торговую войну в 2025 г. и ускоряют отгрузки, пока Трамп не установил высокие пошлины, отмечает агентство Bloomberg.