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Российские военные взяли под контроль Волково в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 156 дронов самолетного типа, включая 55 БПЛА вне зоны проведения спецоперации.

20 января ВС РФ взяли под контроль поселок Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. 19 января российская армия установила контроль над селом Воздвиженка в ДНР, сообщало Минобороны России.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Российские военные взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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