Российские военные взяли под контроль Волково в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Волково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
По данным оборонного ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил (ВС) РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников, скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 148 районах.
Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 156 дронов самолетного типа, включая 55 БПЛА вне зоны проведения спецоперации.
20 января ВС РФ взяли под контроль поселок Новоегоровка в Луганской народной республике (ЛНР) и Шевченко в ДНР. 19 января российская армия установила контроль над селом Воздвиженка в ДНР, сообщало Минобороны России.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Российские военные взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов, результаты которых Украина не признает.