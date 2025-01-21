Российские военные взяли под контроль Волково в ДНР

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. В этот день президент России Владимир Путин объявил о начале боевых действий. Российские военные взяли под контроль территории ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по результатам референдумов, результаты которых Украина не признает.