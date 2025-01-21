Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Латвии могут запретить белорусам и россиянам приобретать недвижимость

Ведомости

Латвийская правящая партия «Новое единство» внесла в местный парламент законопроект, ограничивающий сделки, угрожающие национальной безопасности, сообщает Delfi.

Проект подразумевает введение запрета на приобретение недвижимости на территории Латвии гражданами России и Белоруссии, а также юридическими лицами, которые находятся во владении указанных граждан. Законопроект разработан в сотрудничестве с министерством юстиции и министерством иностранных дел Латвии.

Целью законопроекта обозначено недопущение вредной и опасной деятельности с точки зрения государства, а также исключение возможности обхода санкций россиянами и белорусами.

Ограничения не будут касаться лиц, которые получили гражданство Евросоюза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями закона «Об иммиграции».

Глава фракции «Нового единства» в парламенте Эдмундс Юревицс заявил, что латвийское правительство целенаправленно в последние годы работает, чтобы ограничить возможность России и Белоруссии реализовывать внешнеполитические цели на территории страны.

20 января МВД Латвии предложило ограничить доступ к критической инфраструктуре для граждан России. Граждане или юридические лица России или Белоруссии, как следует из документа, не смогут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Также российским и белорусским представителям запрещается занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой Латвии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных