В Латвии могут запретить белорусам и россиянам приобретать недвижимость

20 января МВД Латвии предложило ограничить доступ к критической инфраструктуре для граждан России. Граждане или юридические лица России или Белоруссии, как следует из документа, не смогут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Также российским и белорусским представителям запрещается занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой Латвии.