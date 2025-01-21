В Латвии могут запретить белорусам и россиянам приобретать недвижимость
Латвийская правящая партия «Новое единство» внесла в местный парламент законопроект, ограничивающий сделки, угрожающие национальной безопасности, сообщает Delfi.
Проект подразумевает введение запрета на приобретение недвижимости на территории Латвии гражданами России и Белоруссии, а также юридическими лицами, которые находятся во владении указанных граждан. Законопроект разработан в сотрудничестве с министерством юстиции и министерством иностранных дел Латвии.
Целью законопроекта обозначено недопущение вредной и опасной деятельности с точки зрения государства, а также исключение возможности обхода санкций россиянами и белорусами.
Ограничения не будут касаться лиц, которые получили гражданство Евросоюза или разрешение на постоянное пребывание в Латвии в соответствии с требованиями закона «Об иммиграции».
Глава фракции «Нового единства» в парламенте Эдмундс Юревицс заявил, что латвийское правительство целенаправленно в последние годы работает, чтобы ограничить возможность России и Белоруссии реализовывать внешнеполитические цели на территории страны.
20 января МВД Латвии предложило ограничить доступ к критической инфраструктуре для граждан России. Граждане или юридические лица России или Белоруссии, как следует из документа, не смогут стать владельцем, управляющим или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры. Также российским и белорусским представителям запрещается занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой Латвии.