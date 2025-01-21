Российский суд заочно приговорил к 14 годам латвийского наемника
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщает Генпрокуратура.
Суд установил, что с августа 2023 г. по сентябрь 2024 г. Сверчков прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За участие он получил более 1,2 млн руб., сообщает ведомство.
14 января по аналогичной статье и к тому же сроку был приговорен другой наемник из Латвии – Улдис Волмарс. В суде было установлено, что с марта по август 2022 г. Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Как утверждается на сайте Генпрокуратуры, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это Волмарс получил более 375 000 руб.
После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ считают таких военнослужащих наемниками.