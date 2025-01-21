Российский суд заочно приговорил к 14 годам латвийского наемника

14 января по аналогичной статье и к тому же сроку был приговорен другой наемник из Латвии – Улдис Волмарс. В суде было установлено, что с марта по август 2022 г. Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Как утверждается на сайте Генпрокуратуры, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это Волмарс получил более 375 000 руб.