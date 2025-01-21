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Российский суд заочно приговорил к 14 годам латвийского наемника

Ведомости

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил 34-летнего гражданина Латвии Александра Сверчкова к 14 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщает Генпрокуратура.

Суд установил, что с августа 2023 г. по сентябрь 2024 г. Сверчков прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За участие он получил более 1,2 млн руб., сообщает ведомство.

14 января по аналогичной статье и к тому же сроку был приговорен другой наемник из Латвии – Улдис Волмарс. В суде было установлено, что с марта по август 2022 г. Волмарс прибыл на Украину и добровольно вступил в интернациональный легион, где прошел военную подготовку, получил огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Как утверждается на сайте Генпрокуратуры, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. За это Волмарс получил более 375 000 руб.

После начала Россией специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Власти РФ считают таких военнослужащих наемниками. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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