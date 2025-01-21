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На Трампа после инаугурации подал в суд профсоюз работников казначейства

Ведомости

Национальный профсоюз работников казначейства подал иск в отношении президента США Дональда Трампа, который издал указ об упрощении увольнения федеральных госслужащих США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что соответствующий указ перестроит госслужбу и оставит сотрудников без права на апелляцию в случае их увольнения.

Как заявляется в иске, решения президента идут вразрез с конгрессом США, установившим право на процедуру для высокопоставленных госслужащих.

Делом занимается Федеральный суд Вашингтона, следует из данных агентства.

Первый рабочий день Трампа состоялся 20 января. С этого дня он ведет активную работу. После 19:00 по местному времени (03:00 мск 21 января) президент прибыл в Белый дом, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов.

Среди них он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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