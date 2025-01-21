На Трампа после инаугурации подал в суд профсоюз работников казначейства

Среди них он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.