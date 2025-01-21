На Трампа после инаугурации подал в суд профсоюз работников казначейства
Национальный профсоюз работников казначейства подал иск в отношении президента США Дональда Трампа, который издал указ об упрощении увольнения федеральных госслужащих США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Отмечается, что соответствующий указ перестроит госслужбу и оставит сотрудников без права на апелляцию в случае их увольнения.
Как заявляется в иске, решения президента идут вразрез с конгрессом США, установившим право на процедуру для высокопоставленных госслужащих.
Делом занимается Федеральный суд Вашингтона, следует из данных агентства.
Первый рабочий день Трампа состоялся 20 января. С этого дня он ведет активную работу. После 19:00 по местному времени (03:00 мск 21 января) президент прибыл в Белый дом, где сразу приступил к работе, подписав ряд указов в присутствии помощников и журналистов.
Среди них он подписал указ о помиловании примерно 1500 человек, осужденных за преступления, связанные с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 г. Также Трамп подписал указ, объявляющий «национальную чрезвычайную ситуацию» на границе США и Мексики. Другой указ признает наркокартели международными террористическими организациями и допускает применение силы для борьбы с ними и многие другие.