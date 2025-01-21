Кандидат в постпреды США при ООН будет продвигать идеи Трампа о мире через силу

11 ноября Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты. Отмечается, что она поменяла свою позицию по Украине: ранее Стефаник призывала альянс принять Украину, выступала за оказание стране военной помощи и поддерживала введение санкций против России. Ее пресс-секретарь Али Блэк в ответе на вопрос о позиции Стефаник по Украине заявляла, что та поддерживает политику Трампа «мир через силу».