Кандидат в постпреды США при ООН будет продвигать идеи Трампа о мире через силу
Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала в случае своего избрания вести политику американского президента Дональда Трампа в концепции «мира через силу». Об этом она заявила на слушаниях в сенате.
«Я буду работать над тем, чтобы наша миссия в ООН служила интересам американского народа и представляла внешнюю политику президента Трампа, основанную на принципе «Америка прежде всего, за мир через силу», – заявила Стефаник (цитата по «Интерфаксу»).
Она рассказала, что Трамп считает основополагающей миссией ООН обеспечение международного мира и безопасности. Стефаник уточнила, что США должны быть во главе стран, которые будут бороться с различными глобальными вызовами, руководствуясь «силой и моральной ясностью».
11 ноября Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты. Отмечается, что она поменяла свою позицию по Украине: ранее Стефаник призывала альянс принять Украину, выступала за оказание стране военной помощи и поддерживала введение санкций против России. Ее пресс-секретарь Али Блэк в ответе на вопрос о позиции Стефаник по Украине заявляла, что та поддерживает политику Трампа «мир через силу».