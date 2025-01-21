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Кандидат в постпреды США при ООН будет продвигать идеи Трампа о мире через силу

Ведомости

Кандидат на пост постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала в случае своего избрания вести политику американского президента Дональда Трампа в концепции «мира через силу». Об этом она заявила на слушаниях в сенате.

«Я буду работать над тем, чтобы наша миссия в ООН служила интересам американского народа и представляла внешнюю политику президента Трампа, основанную на принципе «Америка прежде всего, за мир через силу», – заявила Стефаник (цитата по «Интерфаксу»).

Она рассказала, что Трамп считает основополагающей миссией ООН обеспечение международного мира и безопасности. Стефаник уточнила, что США должны быть во главе стран, которые будут бороться с различными глобальными вызовами, руководствуясь «силой и моральной ясностью».

11 ноября Трамп предложил назначить Стефаник на должность посла в ООН. Претендентка долгое время была одним из верных союзников политика в палате представителей и входила в число тех, кого рассматривали в качестве потенциального кандидата в вице-президенты. Отмечается, что она поменяла свою позицию по Украине: ранее Стефаник призывала альянс принять Украину, выступала за оказание стране военной помощи и поддерживала введение санкций против России. Ее пресс-секретарь Али Блэк в ответе на вопрос о позиции Стефаник по Украине заявляла, что та поддерживает политику Трампа «мир через силу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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