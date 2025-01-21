Стефаник: Китай остается «главным вызовом» нацбезопасности США

В январе 2024 г. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов говорил «Ведомостям», что Трамп может еще до своего посещения Китая повысить ставки, введя высокие пошлины до 100%, что затем может стать на переговорах разменной монетой.