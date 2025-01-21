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Стефаник: Китай остается «главным вызовом» нацбезопасности США

Ведомости

Китай остается самым «главным вызовом» национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев. Такое мнение выразила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник на слушаниях в сенате.

«Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения это будет самым главным вызовом», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

17 января президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Си, согласно сообщению «Синьхуа», еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на хорошее начало его президентства для межгосударственных отношений. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что разговор вышел «хорошим как для Китая, так и для США». The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации.

В январе 2024 г. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов говорил «Ведомостям», что Трамп может еще до своего посещения Китая повысить ставки, введя высокие пошлины до 100%, что затем может стать на переговорах разменной монетой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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