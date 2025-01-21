Стефаник: Китай остается «главным вызовом» нацбезопасности США
Китай остается самым «главным вызовом» национальной безопасности США для всего нынешнего поколения американцев. Такое мнение выразила кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник на слушаниях в сенате.
«Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности. Я думаю, что в рамках поколения это будет самым главным вызовом», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
17 января президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Си, согласно сообщению «Синьхуа», еще раз поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на хорошее начало его президентства для межгосударственных отношений. Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что разговор вышел «хорошим как для Китая, так и для США». The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует посетить Китай в течение 100 дней после своей инаугурации.
В январе 2024 г. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Трамп обговаривал с советниками возможность установления пошлины в 60% на импорт из Китая при своей победе на президентских выборах. Издание сообщало, что республиканец готовился к новой масштабной торговой войне с КНР. Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов говорил «Ведомостям», что Трамп может еще до своего посещения Китая повысить ставки, введя высокие пошлины до 100%, что затем может стать на переговорах разменной монетой.