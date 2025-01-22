Захарова: руководству Германии не стоит говорить о свободе слова

«Смотрю на эти строки и не верю своим глазам. В последние годы европейцы и, в особенности, немцы, действительно наговорили много такого, по-настоящему апокалиптичного, что здоровый человек едва ли может произнести. Но это – уже за всякой гранью», – написала Захарова в Telegram.