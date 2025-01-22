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Захарова: руководству Германии не стоит говорить о свободе слова

Ведомости

Немецким властям не стоит учить мир свободе слова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

21 января канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц заявил, что в Европе и Германии «есть свобода слова», но он не поддерживает ее, если речь идет о поддержке крайне правых взглядов.

«Смотрю на эти строки и не верю своим глазам. В последние годы европейцы и, в особенности, немцы, действительно наговорили много такого, по-настоящему апокалиптичного, что здоровый человек едва ли может произнести. Но это – уже за всякой гранью», – написала Захарова в Telegram.

По ее словам, власти ФРГ заблокировали счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, надавили на YouTube, чтобы тот удалил телеканал RT DE с площадки, запретили вещание RT DE в Европе, лишили аккредитации корреспондента Первого канала Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова и др.

Захарова предложила немецким властям, «если все же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова», аккредитовать съемочную группу Первого канала взамен высланных корреспондентов в качестве доказательства того, что в ФРГ есть свобода слова. 

В феврале 2022 г., до начала спецоперации на Украине, МИД России объявил, что намерен начать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle (DW, считается в России иноагентом), финансируемое правительством ФРГ, СМИ–иностранным агентом. В марте 2022 г. Минюст России внес DW в реестр иноагентов. До этого московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. 

Это произошло после того, как в Германии было ограничено вещания российского телеканала RT DE, финансируемого правительством РФ. Директор немецкой телерадиокомпании Петер Лимбург тогда назвал заявление МИД РФ о лишении аккредитации журналистов российского бюро DW «тотальной чрезмерной реакцией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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