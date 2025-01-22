Захарова: руководству Германии не стоит говорить о свободе слова
Немецким властям не стоит учить мир свободе слова, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21 января канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц заявил, что в Европе и Германии «есть свобода слова», но он не поддерживает ее, если речь идет о поддержке крайне правых взглядов.
«Смотрю на эти строки и не верю своим глазам. В последние годы европейцы и, в особенности, немцы, действительно наговорили много такого, по-настоящему апокалиптичного, что здоровый человек едва ли может произнести. Но это – уже за всякой гранью», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, власти ФРГ заблокировали счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, надавили на YouTube, чтобы тот удалил телеканал RT DE с площадки, запретили вещание RT DE в Европе, лишили аккредитации корреспондента Первого канала Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова и др.
Захарова предложила немецким властям, «если все же, вдруг, неожиданно, случайно, в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова», аккредитовать съемочную группу Первого канала взамен высланных корреспондентов в качестве доказательства того, что в ФРГ есть свобода слова.
В феврале 2022 г., до начала спецоперации на Украине, МИД России объявил, что намерен начать рассмотрение вопроса о признании Deutsche Welle
Это произошло после того, как в Германии было ограничено вещания российского телеканала RT DE, финансируемого правительством РФ. Директор немецкой телерадиокомпании Петер Лимбург тогда назвал заявление МИД РФ о лишении аккредитации журналистов российского бюро DW «тотальной чрезмерной реакцией».