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Россия заняла второе место по уровню развития военных технологий

Вторую строчку страна делит с Францией, следует из отчета южнокорейского института KRIT
Ведомости

Россия сохраняет второе место по уровню развития военных технологий по версии южнокорейского научно-исследовательского Института планирования и развития оборонных технологий (KRIT), передает Yonhap.

На первом месте рейтинга развития военных технологий находятся США (100%), Франция и Россия разделили второе место (89%), Германия (88%), Великобритания (87%), Китай (86%), Израиль (84%), Южная Корея и Япония (82%), Италия (79%), Индия (73%) и Испания (70%).

KRIT приводит регулярную статистику с 2008 г. С того периода США находятся на первом месте как «стандарт обороны» армии.

Второе место России занимает и в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower (GFP). По состоянию на 15 января 2025 г. индекс мощности GFP (PwrIndx, «идеальной» считается оценка в 0,0000) составил 0,0788. На первом месте – США (0,0744), на третьем – Китай (0,0788).

Российская армия с 2022 г. находится в состоянии боевых действий. За почти три года конфликта в боях активно применяются беспилотники и FPV-дроны, начиненные снарядами РПГ и гранатами, и другие технологии. В октябре 2024 г. в Таджикистане прошли учения стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие передали боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, воинским контингентам ОДКБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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