Россия заняла второе место по уровню развития военных технологий

Россия заняла второе место по уровню развития военных технологийВторую строчку страна делит с Францией, следует из отчета южнокорейского института KRIT
Россия сохраняет второе место по уровню развития военных технологий по версии южнокорейского научно-исследовательского Института планирования и развития оборонных технологий (KRIT), передает Yonhap.
На первом месте рейтинга развития военных технологий находятся США (100%), Франция и Россия разделили второе место (89%), Германия (88%), Великобритания (87%), Китай (86%), Израиль (84%), Южная Корея и Япония (82%), Италия (79%), Индия (73%) и Испания (70%).
KRIT приводит регулярную статистику с 2008 г. С того периода США находятся на первом месте как «стандарт обороны» армии.
Второе место России занимает и в рейтинге сильнейших армий мира по версии Global Firepower (GFP). По состоянию на 15 января 2025 г. индекс мощности GFP (PwrIndx, «идеальной» считается оценка в 0,0000) составил 0,0788. На первом месте – США (0,0744), на третьем – Китай (0,0788).
Российская армия с 2022 г. находится в состоянии боевых действий. За почти три года конфликта в боях активно применяются беспилотники и FPV-дроны, начиненные снарядами РПГ и гранатами, и другие технологии. В октябре 2024 г. в Таджикистане прошли учения стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие передали боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, воинским контингентам ОДКБ.