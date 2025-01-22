Россия заняла второе место по уровню развития военных технологий

Российская армия с 2022 г. находится в состоянии боевых действий. За почти три года конфликта в боях активно применяются беспилотники и FPV-дроны, начиненные снарядами РПГ и гранатами, и другие технологии. В октябре 2024 г. в Таджикистане прошли учения стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие передали боевой опыт, полученный в ходе спецоперации, воинским контингентам ОДКБ.