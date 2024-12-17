Военные расходы не будут расти бесконечно

Развертывание ракет средней дальности в обычном (неядерном) оснащении, на чем делает акцент в том числе и президент, среди прочего ведет к наращиванию потенциала сил общего назначения и «удлиняет» дорогу к порогу, за которым находится применение ядерного оружия, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «У нас все, что больше противотанковой ракеты, имеет ядерный вариант, соответственно, наверняка что-то такое предусмотрено и для условного «Орешника». И рассматриваться вероятными противниками «Орешник» также будет как система двойного назначения», – подчеркнул он. По словам эксперта, в случае решения о развертывании оружия такого класса будет укрепляться и ядерное, и неядерное сдерживание, однако это в любом случае потребует значительных расходов, в том числе на инфраструктуру базирования. «Пусковые установки и сами ракеты, машины сопровождения, системы боевого управления связи – все это тоже далеко не бесплатное и при этом по многим направлениям может вступить в противоречие с задачами перевооружения группировки межконтинентальных баллистических ракет РВСН», – резюмировал Стефанович.