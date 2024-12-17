Военные расходы не будут расти бесконечноРоссия будет опираться в сдерживании НАТО на более дешевое ядерное оружие
Количество развернутых в Европе американских военнослужащих превысило 100 000 человек, а «устремления НАТО давно вышли за пределы так называемой зоны его исторической ответственности. Помимо так называемого восточного фланга альянс наращивает свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе», заявил Владимир Путин на ежегодной коллегии Минобороны, прошедшей 16 декабря. А по словам министра Андрея Белоусова, Минобороны должно быть готово к любому развитию обстановки, включая конфликт с НАТО в ближайшее десятилетие, что следует из доктринальных документов Североатлантического альянса. В то же время, как заметил Белоусов, военные расходы России достигнут в 2025 г. уровня 6,4% ВВП, или 32,5% расходов федерального бюджета.
Втягиваться в гонку вооружений Россия не собирается и военные расходы не будут расти бесконечно, подчеркнул президент. Но в качестве ответных мер на приготовления США и НАТО, напомнил Путин, Россия должна в первую очередь поддерживать боеготовность стратегических ядерных сил. Россия также откажется от одностороннего моратория на размещение ракет средней дальности в Европе и на Дальнем Востоке, если американцы разместят там подобные системы, и должна обеспечить серийное производство таких систем и средств их перехвата. В этой связи Путин напомнил об испытанной недавно в боевых условиях на Украине системе «Орешник». В качестве приоритетных задач президент также отметил активное внедрение опыта специальной военной операции в обучение и боевую подготовку, учет опыта военных действий при разработке и модернизации вооружений, развитие системы обмена информацией на поле боя, наращивание производства и применения беспилотников и роботизированных систем. Наконец, следует продолжать и расширять военное и военно-техническое сотрудничество с партнерами, «с теми, кто готов и хочет работать с нами, а это большинство стран мира».
Российские военные также должны продолжать учения с нестратегическими ядерными боезарядами, которые прошли в этом году, и поддерживать боеготовность оснащенных ими вооружений.
Развертывание ракет средней дальности в обычном (неядерном) оснащении, на чем делает акцент в том числе и президент, среди прочего ведет к наращиванию потенциала сил общего назначения и «удлиняет» дорогу к порогу, за которым находится применение ядерного оружия, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. «У нас все, что больше противотанковой ракеты, имеет ядерный вариант, соответственно, наверняка что-то такое предусмотрено и для условного «Орешника». И рассматриваться вероятными противниками «Орешник» также будет как система двойного назначения», – подчеркнул он. По словам эксперта, в случае решения о развертывании оружия такого класса будет укрепляться и ядерное, и неядерное сдерживание, однако это в любом случае потребует значительных расходов, в том числе на инфраструктуру базирования. «Пусковые установки и сами ракеты, машины сопровождения, системы боевого управления связи – все это тоже далеко не бесплатное и при этом по многим направлениям может вступить в противоречие с задачами перевооружения группировки межконтинентальных баллистических ракет РВСН», – резюмировал Стефанович.
После прихода в Белый дом Дональда Трампа не следует ожидать соглашений о контроле за вооружениями, говорит эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. Донорами избирательной кампании Трампа являлись крупные военно-промышленные корпорации, лобби которых заинтересовано в выпуске оружия. Как итог, отказ от соглашений, ограничивающих размещение ракет средней и меньшей дальности, приводит к симметричному ответу со стороны России, что будет «разумным шагом», резюмирует Денисов.
Поскольку российское военно-политическое руководство не намерено допускать бесконтрольного роста военных расходов на новые вооружения, основой ответных действий на повышение антироссийской активности НАТО и США являются мероприятия в области ядерного сдерживания – как стратегического, так и нестратегического, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. В условиях превосходства НАТО в обычных вооружениях со стороны России это воспроизведение действий самого НАТО во времена холодной войны, когда блок полагался на ядерное сдерживание превосходящих сил общего назначения СССР и его союзников, поясняет эксперт.
Из неотложных мер, которые следует реализовать исходя из опыта спецоперации, Белоусов назвал необходимость рассредоточения крупных складов, баз и арсеналов в эшелонированную систему более мелких логистических центров и укрепление их ПВО с целью снижения угроз от беспилотников противника. Необходимо также в следующем году внедрить в войска интегрированную информационную среду принятия решений в тактическом звене, отдельные элементы которой уже работают. По словам Белоусова, нужно наращивать поставки в войска беспилотников, принять меры для облегчения разработки новых вооружений – все это будет учтено в новой госпрограмме вооружений, параметры которой должны быть доложены президенту в начале 2025 г.
Наконец, Белоусов заявил, что «в соответствии с поручением верховного главнокомандующего предлагается сформировать новый род войск – «войска беспилотных систем». При вашем (Путина. – «Ведомости») решении завершим их создание уже в III квартале следующего года». Такой род войск в этом году был сформирован в вооруженных силах Украины.
По мнению редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, в ходе формирования этого рода войск бригады беспилотных летательных аппаратов будут созданы во всех общевойсковых армиях. На уровне общевойсковых бригад и полков будут созданы свои подразделения беспилотников, прогнозирует он. В случае создания нового рода войск появится и их командующий – по аналогии, например, с командующим ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск. Наконец, возможно создание заказывающего и снабжающего управления в центральном аппарате наподобие Главного ракетно-артиллерийского управления, но как будет решен этот вопрос, пока не ясно, отмечает эксперт.