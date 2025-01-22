Вучич предложил поставить памятник Трампу при остановке конфликта на Украине
Президент Сербии Александр Вучич во время ежегодного заседания всемирного экономического форма в Давосе предложил поставить памятник президенту США Дональду Трампу, если тот сможет остановить конфликт на Украине.
Отвечая на вопрос о возможности достижения прекращения огня на Украине, Вучич завил, что, если Трампу удастся это сделать, ему можно будет поставить памятник.
«Он спасет целую планету. Болею за него, чтобы так и произошло», – добавил президент Сербии.
20 января Трамп официально вступил в должность президента США. В своей предвыборной программе он ни раз заявлял, что сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас он говорит о разрешении ситуации в течение 100 дней.
22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.