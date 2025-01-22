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Минюст США расследует попытки саботирования миграционной политики Трампа

Ведомости

Министерство юстиции США приказало прокурорам начать расследование в отношении чиновников, которые, по его мнению, препятствуют проведению миграционной политики президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на служебную записку замгенпрокурора Эмиля Бове.

Государственные и местные чиновники могут попасть под уголовное наказание.

В записке Бове дано указание министерству юстиции сотрудничать с рабочей группой по обеспечению соблюдения миграционных указов Трампа в городах-убежищах, чтобы помешать властям штатов саботировать их выполнение.

«В обязанности министерства юстиции входит защита Конституции и, соответственно, законное воплощение политики, которую американский народ избрал для реализации президентом Трампом», – заявил Боув.

20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. В первый день своей работы в Белом доме он издал указ, согласно которому на границе США и Мексики объявляется режим ЧС. Вооруженные силы будут обеспечивать безопасность этой границы. В указе Трампа предписывалось направить «столько войск, сколько потребуется для полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов». Министерство внутренней безопасности США 21 января разрешило правоохранителям депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, то есть без решения суда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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