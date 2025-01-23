Полянский напомнил, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине в 2022 г. с целью остановить киевский режим, который с 2014 г. уничтожает собственный народ, а также о том, что в конфликте с Украиной речь не шла о территориях, «речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность».