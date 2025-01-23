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Полянский: Трамп может изменить политику США на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может остановить злонамеренную политику Вашингтона на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «РИА Новости».

Полянский считает, что Трамп не несет ответственности за политику, которую проводили США в отношении Украины в 2014 г., сделав ее антироссийской. Сейчас новый президент США может остановить эту политику, добавил дипломат.

Полянский также указал, что Москве необходимо понять, что означает «сделка» по Украине в понимании Трампа.

Полянский напомнил, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине в 2022 г. с целью остановить киевский режим, который с 2014 г. уничтожает собственный народ, а также о том, что в конфликте с Украиной речь не шла о территориях, «речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность».

20 января Трамп вступил в должность президента США. В своей предвыборной программе он ни раз заявлял, что сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас он говорит о разрешении ситуации в течение 100 дней.

22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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