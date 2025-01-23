Полянский: Трамп может изменить политику США на Украине
Президент США Дональд Трамп может остановить злонамеренную политику Вашингтона на Украине, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с «РИА Новости».
Полянский считает, что Трамп не несет ответственности за политику, которую проводили США в отношении Украины в 2014 г., сделав ее антироссийской. Сейчас новый президент США может остановить эту политику, добавил дипломат.
Полянский также указал, что Москве необходимо понять, что означает «сделка» по Украине в понимании Трампа.
Полянский напомнил, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине в 2022 г. с целью остановить киевский режим, который с 2014 г. уничтожает собственный народ, а также о том, что в конфликте с Украиной речь не шла о территориях, «речь идет о людях и их праве сохранять свою идентичность».
20 января Трамп вступил в должность президента США. В своей предвыборной программе он ни раз заявлял, что сможет закончить конфликт между Россией и Украиной за один день, но сейчас он говорит о разрешении ситуации в течение 100 дней.
22 января Трамп призвал Россию заключить скорейшее соглашение по Украине, иначе «дальше будет только хуже». Трамп пригрозил введением высоких пошлин и санкций на товары из России, которые экспортируются в США.