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Премьер Бельгии: СПГ и удобрения из РФ нужно включить в 16-й пакет санкций ЕС

Ведомости

В 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) должны быть включены трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо.

«Газ, СПГ, удобрения, а мы видим рост экспорта российских удобрений в Европу в сравнении с тем, что было до конфликта, должны быть значительной частью 16-го пакета санкций», – сказал Де Кроо (цитата по ТАСС).

По словам бельгийского министра, согласно новым расчетам Брюсселя, «российская экономика сможет выдержать еще как минимум год» боевых действий, невзирая на санкционные ограничения. Де Кроо подчеркнул, что «Россия должна быть ослаблена, а Украина – усилена до любых мирных переговоров». В связи с этим, по его убеждениям, нужно усилить санкции и продолжать их действие «очень долго».

В декабре 2024 г. Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что, согласно ожиданиям, в 16-пакет санкций войдут экономические «карательные» меры. «Мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне».

11 января польская радиостанция RMF со ссылкой на источники сообщала, что консультации Еврокомиссии (ЕК) со странами – членами ЕС о 16-м пакете санкций против России должны стартовать 14 января. По словам собеседников радиостанции, проект нового пакета санкций будет представлен на рубеже января и февраля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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