Премьер Бельгии: СПГ и удобрения из РФ нужно включить в 16-й пакет санкций ЕС

По словам бельгийского министра, согласно новым расчетам Брюсселя, «российская экономика сможет выдержать еще как минимум год» боевых действий, невзирая на санкционные ограничения. Де Кроо подчеркнул, что «Россия должна быть ослаблена, а Украина – усилена до любых мирных переговоров». В связи с этим, по его убеждениям, нужно усилить санкции и продолжать их действие «очень долго».