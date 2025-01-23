Премьер Бельгии: СПГ и удобрения из РФ нужно включить в 16-й пакет санкций ЕС
В 16-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) должны быть включены трубопроводный газ, СПГ и удобрения из России, заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо.
«Газ, СПГ, удобрения, а мы видим рост экспорта российских удобрений в Европу в сравнении с тем, что было до конфликта, должны быть значительной частью 16-го пакета санкций», – сказал Де Кроо (цитата по ТАСС).
По словам бельгийского министра, согласно новым расчетам Брюсселя, «российская экономика сможет выдержать еще как минимум год» боевых действий, невзирая на санкционные ограничения. Де Кроо подчеркнул, что «Россия должна быть ослаблена, а Украина – усилена до любых мирных переговоров». В связи с этим, по его убеждениям, нужно усилить санкции и продолжать их действие «очень долго».
В декабре 2024 г. Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе писала, что ЕС хочет принять новый пакет антироссийских санкций 24 февраля 2025 г. – в третью годовщину начала проведения Россией специальной военной операции на Украине. Отмечалось, что, согласно ожиданиям, в 16-пакет санкций войдут экономические «карательные» меры. «Мишенью» очередного пакета также станут лица, «участвующие в гибридной войне».
11 января польская радиостанция RMF со ссылкой на источники сообщала, что консультации Еврокомиссии (ЕК) со странами – членами ЕС о 16-м пакете санкций против России должны стартовать 14 января. По словам собеседников радиостанции, проект нового пакета санкций будет представлен на рубеже января и февраля.