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RMF: обсуждение 16 пакета антироссийских санкций начнется в Евросоюзе 14 января

Ведомости

Консультации Еврокомиссии (ЕК) со странами-членами Евросоюза о 16-м пакете санкций против России начнутся 14 января. Об этом сообщила польская радиостанция RMF со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Собеседники радиостанции уточнили, что во время обсуждений участники объединения выскажут свои опасения по поводу предстоящих ограничительных мер. ЕК представит проект пакета санкций только после всех консультаций и единогласного одобрения всех членов Евросоюза. Источники ожидают, что это произойдет на рубеже января и февраля.

10 января управление по контролю за иностранными активами минфина США ввело санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры коснулись нефтеперерабатывающих заводов «Газпром нефть» (Московский и Омский), предприятий «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др. В списке оказались и зарубежные структуры – в Таджикистане, Казахстане и Сербии (NIS), Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

МИД РФ предупредил, что враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. По мнению ведомства, решение администрации США ввести новые санкции против российского энергетического сектора и нескольких крупных компаний представляет собой попытку нанести ущерб экономике России даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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