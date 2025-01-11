RMF: обсуждение 16 пакета антироссийских санкций начнется в Евросоюзе 14 января

Собеседники радиостанции уточнили, что во время обсуждений участники объединения выскажут свои опасения по поводу предстоящих ограничительных мер. ЕК представит проект пакета санкций только после всех консультаций и единогласного одобрения всех членов Евросоюза. Источники ожидают, что это произойдет на рубеже января и февраля.