Кремль изучает возможность интервью Путина с блогером Лексом Фридманом

Кремль изучает возможность интервью Путина с блогером Лексом ФридманомТочных договоренностей пока нет, но власти будут рады его приезду в Россию
Кремль изучает возможность проведения американским блогером Лексом Фридманом интервью с президентом РФ Владимиром Путиным – обсуждения на этот счет ведутся, но точных договоренностей пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Действительно, мы с ним [Фридманом] на связи. Он выходил на нас. <…> Обсудить возможность интервью с президентом. Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы: чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. Как только – он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту», – сказал Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле будут рады приезду блогера в Россию.
«[Фридман] сказал, что сначала хотел бы приехать в Москву. Он же родом отсюда, из наших краев. <…> В любом случае, будем рады его приезду», – отметил он.
Ранее в январе Фридман в эфире шоу на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана заявил, что приедет в Россию и возьмет интервью у Путина. До этого блогер также проводил интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, американским предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском, гендиректором Meta