Кремль изучает возможность интервью Путина с блогером Лексом Фридманом

«Действительно, мы с ним [Фридманом] на связи. Он выходил на нас. <…> Обсудить возможность интервью с президентом. Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы: чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. Как только – он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту», – сказал Песков.