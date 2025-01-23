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Кремль изучает возможность интервью Путина с блогером Лексом Фридманом

Точных договоренностей пока нет, но власти будут рады его приезду в Россию
Ведомости

Кремль изучает возможность проведения американским блогером Лексом Фридманом интервью с президентом РФ Владимиром Путиным – обсуждения на этот счет ведутся, но точных договоренностей пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, мы с ним [Фридманом] на связи. Он выходил на нас. <…> Обсудить возможность интервью с президентом. Он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы: чтобы у президента появилась потребность дать интервью, должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных. Как только – он будет одним из тех, кого мы будем рассматривать и предлагать президенту», – сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле будут рады приезду блогера в Россию.

«[Фридман] сказал, что сначала хотел бы приехать в Москву. Он же родом отсюда, из наших краев. <…> В любом случае, будем рады его приезду», – отметил он.

Ранее в январе Фридман в эфире шоу на YouTube-канале телеведущего Джо Рогана заявил, что приедет в Россию и возьмет интервью у Путина. До этого блогер также проводил интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, американским предпринимателем и основателем SpaceX Илоном Маском, гендиректором Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марком Цукербергом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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