Песков заявил о несоответствии цифр Трампа о потерях в ВОВ с данными РФ
Данные президента США Дональда Трампа о потерях в Великой Отечественной войне не соответствуют цифрам российских историков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Журналист попросил Пескова прокомментировать слова Трампа о количестве потерь, равных, по словам Трампа, 60 млн человек.
«Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», – пояснил пресс-секретарь российского президента.
22 января Трамп призвал не забывать роль России в завершении Второй мировой войны и заявил, что Россия потеряла почти 60 млн жизней.