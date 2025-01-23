ЦИК Белоруссии обвинил Европарламент во вмешательстве в суверенитет республики
Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил о вмешательстве Европарламента в электоральный суверенитет республики. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.
«Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», – пояснил Карпенко.
21 января стало известно из проекта резолюции, который рассмотрен на заседании парламента, что Европарламент намерен призвать европейские страны не признавать итоги выборов президента Белоруссии.
Европарламент предлагает странам ЕС призвать белорусские власти «соблюдать свои международные обязательства по договорам в области прав человека и вступить в диалог с оппозиционными силами и гражданским обществом».
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. ЦИК республики зарегистрировал Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Оппонентами действующего лидера республики стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич.