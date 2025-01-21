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Европарламент попросит страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Ведомости

Европарламент намерен призвать европейские страны не признавать итоги выборов президента Белоруссии. Это следует из проекта резолюции, который будет рассмотрен на заседании парламента.

Кроме того, Европарламент предлагает странам ЕС призвать белорусские власти «соблюдать свои международные обязательства по договорам в области прав человека и вступить в диалог с оппозиционными силами и гражданским обществом».

Голосование на пленарном заседании парламента запланировано на 22 января.

Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января. 23 декабря 2024 г. ЦИК республики зарегистрировал Александра Лукашенко в качестве кандидата на президентский пост. Оппонентами действующего лидера республики стали Анна Конопацкая (участвовала в выборах 2020 г.), Сергей Сыранков, Александр Хижняк, Олег Гайдукевич.

В США назвали предстоящие выборы в Белоруссии несвободными. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, то, что власти страны не направили своевременное приглашение ОБСЕ наблюдать за ними, подчеркивает их пренебрежение к прозрачному избирательному процессу и обязательствам государства – участника организации.

Российский президент Владимир Путин, победивший на выборах 2024 г. с результатом 87,28%, напротив, пожелал своему белорусскому коллеге успехов на президентских выборах. На предыдущих выборах в Белоруссии 2020 г. Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. На фоне объявления официальных итогов выборов в стране прошли масштабные протесты.

Белорусский политолог Артем Агафонов говорил в комментарии «РИА Новости», что за Лукашенко на выборах проголосуют минимум 85% избирателей, поскольку «у него в принципе нет конкурентов»: «Реальная оппозиция в выборах участвовать не будет, три конкурента действующего президента – его сторонники».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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