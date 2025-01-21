Европарламент попросит страны ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

В США назвали предстоящие выборы в Белоруссии несвободными. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, то, что власти страны не направили своевременное приглашение ОБСЕ наблюдать за ними, подчеркивает их пренебрежение к прозрачному избирательному процессу и обязательствам государства – участника организации.