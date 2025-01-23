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Нетаньяху: Маска оклеветали после жеста на инаугурации Трампа

Ведомости

Американского бизнесмена Илона Маска оклеветали после взмаха рукой, который он допустил во время своей речи на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

«Илон Маск подвергается ложной критике. Илон – большой друг Израиля», – отметил Нетаньяху.

По его словам, Маск посетил Израиль после нападения боевиков радикальной группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. С тех пор бизнесмен неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство. Израильский премьер выразил благодарность Маску за его поддержку.

20 января на праздновании вступления Трампа в должность президента Маск вышел на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные аплодисменты, размахивая руками и крича: «Да-а-а-а!». После произнесения речи бизнесмен прижал правую руку к сердцу, широко растопырив пальцы, а потом выразительно вытянул правую руку вверх, ладонью вниз, с сомкнутыми пальцами. Затем он повернулся и сделал такой же жест рукой в сторону толпы позади него.

Эмоциональное выступление Маска вызвало дискуссию в интернете. Сам предприниматель отверг обвинения после сравнений его жеста с нацистским приветствием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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