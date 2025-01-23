Нетаньяху: Маска оклеветали после жеста на инаугурации Трампа

20 января на праздновании вступления Трампа в должность президента Маск вышел на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные аплодисменты, размахивая руками и крича: «Да-а-а-а!». После произнесения речи бизнесмен прижал правую руку к сердцу, широко растопырив пальцы, а потом выразительно вытянул правую руку вверх, ладонью вниз, с сомкнутыми пальцами. Затем он повернулся и сделал такой же жест рукой в сторону толпы позади него.