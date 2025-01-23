Нетаньяху: Маска оклеветали после жеста на инаугурации Трампа
Американского бизнесмена Илона Маска оклеветали после взмаха рукой, который он допустил во время своей речи на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.
«Илон Маск подвергается ложной критике. Илон – большой друг Израиля», – отметил Нетаньяху.
По его словам, Маск посетил Израиль после нападения боевиков радикальной группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 г. С тех пор бизнесмен неоднократно и решительно поддерживал право Израиля защищать себя от террористов и режимов, которые стремятся уничтожить еврейское государство. Израильский премьер выразил благодарность Маску за его поддержку.
20 января на праздновании вступления Трампа в должность президента Маск вышел на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные аплодисменты, размахивая руками и крича: «Да-а-а-а!». После произнесения речи бизнесмен прижал правую руку к сердцу, широко растопырив пальцы, а потом выразительно вытянул правую руку вверх, ладонью вниз, с сомкнутыми пальцами. Затем он повернулся и сделал такой же жест рукой в сторону толпы позади него.
Эмоциональное выступление Маска вызвало дискуссию в интернете. Сам предприниматель отверг обвинения после сравнений его жеста с нацистским приветствием.