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Маск отверг критику своего жеста на инаугурации Трампа

Ведомости

Взмах рукой, который допустил миллиардер Илон Маск во время своей речи на праздновании инаугурации президента Дональда Трампа, вызвал сравнения с нацистским приветствием, пишет Reuters. Сам предприниматель отверг эти обвинения.

«Честно говоря, нужны более эффективные грязные приемы. Нападки «каждый – Гитлер» так надоели», – написал Маск в соцсети X.

На праздновании вступления Трампа в должность Маск вышел на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные аплодисменты, размахивая руками и крича: «Да-а-а-а!».

«Это была не просто победа. Это был поворот на пути человеческой цивилизации, – сказал он. - Это действительно имело значение. Спасибо, что сделали это возможным. Спасибо», – сказал он.

После этого он прижал правую руку к сердцу, широко растопырив пальцы, а затем выразительно вытянул правую руку вверх, ладонью вниз, с сомкнутыми пальцами. Затем он повернулся и сделал тот же жест рукой в сторону толпы позади него.

«Мое сердце болит за вас. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено», – завершил он свою мысль.

Его эмоциональное выступление вызвало дискуссию в интернете. Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас объявила, что покидает соцсеть X после шокирующего жеста Маска, пишет RTVE.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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