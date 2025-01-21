Маск отверг критику своего жеста на инаугурации Трампа
Взмах рукой, который допустил миллиардер Илон Маск во время своей речи на праздновании инаугурации президента Дональда Трампа, вызвал сравнения с нацистским приветствием, пишет Reuters. Сам предприниматель отверг эти обвинения.
«Честно говоря, нужны более эффективные грязные приемы. Нападки «каждый – Гитлер» так надоели», – написал Маск в соцсети X.
На праздновании вступления Трампа в должность Маск вышел на сцену Capital One Arena в Вашингтоне под бурные аплодисменты, размахивая руками и крича: «Да-а-а-а!».
«Это была не просто победа. Это был поворот на пути человеческой цивилизации, – сказал он. - Это действительно имело значение. Спасибо, что сделали это возможным. Спасибо», – сказал он.
После этого он прижал правую руку к сердцу, широко растопырив пальцы, а затем выразительно вытянул правую руку вверх, ладонью вниз, с сомкнутыми пальцами. Затем он повернулся и сделал тот же жест рукой в сторону толпы позади него.
«Мое сердце болит за вас. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено», – завершил он свою мысль.
Его эмоциональное выступление вызвало дискуссию в интернете. Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас объявила, что покидает соцсеть X после шокирующего жеста Маска, пишет RTVE.