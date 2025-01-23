Москва призвала администрацию Трампа исправить ошибки Байдена

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации. В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Байден ни разу «не позвонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что возможный звонок Байдена Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины.