Москва призвала администрацию Трампа исправить ошибки Байдена
Администрации президента США Дональда Трампа следует исправить ошибки предыдущего руководства страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Трамп и его советники не раз говорили о том, что администрация предыдущего президента Джо Байдена и лично бывший глава государства совершили на Украине тяжелые ошибки. Захарова обратила внимание, что эти ошибки совершались не в личном качестве, а в национальном, добавив, что Россия по многим направлениям квалифицирует действия администрации Байдена не только как ошибки, но и как преступления.
«А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Их исправляют», – сказала Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, раз администрация Трампа неоднократно заявляла, что ситуация на Украине стала результатом ошибок предыдущего руководства, то нужно эти ошибки исправлять.
22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.
Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации. В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Байден ни разу «не позвонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что возможный звонок Байдена Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины.