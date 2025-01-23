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Москва призвала администрацию Трампа исправить ошибки Байдена

Ведомости

Администрации президента США Дональда Трампа следует исправить ошибки предыдущего руководства страны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Трамп и его советники не раз говорили о том, что администрация предыдущего президента Джо Байдена и лично бывший глава государства совершили на Украине тяжелые ошибки. Захарова обратила внимание, что эти ошибки совершались не в личном качестве, а в национальном, добавив, что Россия по многим направлениям квалифицирует действия администрации Байдена не только как ошибки, но и как преступления.

«А что делают с ошибками, которые совершены были от имени страны или в ходе управления страной? Их исправляют», – сказала Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, раз администрация Трампа неоднократно заявляла, что ситуация на Украине стала результатом ошибок предыдущего руководства, то нужно эти ошибки исправлять.

22 января Трамп призвал Россию к скорейшим переговорам по разрешению украинского конфликта. Американский президент заявил, что иначе он введет новые санкции на весь российский экспорт в США и другие страны. «Давайте положим конец конфликту, который никогда бы не начался, если бы я был президентом», – написал он в своей соцсети Truth Social. 21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время.

Прежде Трамп обещал остановить украинский конфликт в течение 24 часов после своей инаугурации. В сентябре во время предвыборных дебатов он обратил внимание на то, что на тот момент президент Байден ни разу «не позвонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что возможный звонок Байдена Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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