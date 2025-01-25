СНБО Украины: США продолжают оказывать военную помощь Киеву
Военная помощь США продолжает поступать Украине, речь идет о ранее утвержденных пакетах, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Андрей Коваленко.
«Военная помощь США для Украины продолжается, в частности, по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее», – написал он в Telegram-канале.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. Газета Politico со ссылкой на документ и другие источники сообщила, что это решение, вероятно, затронет и Украину. Агентство США по международному развитию (USAID), как писало Reuters, заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио. Отмечалось, что в течение 85 дней должна быть завершена проверка всей иностранной помощи от США, а отчет должен быть представлен госсекретарю для рассмотрения и рекомендации президенту.
Президент Дональд Трамп после своей инаугурации 20 января подписал указ, согласно которому все программы помощи другим странам должны быть приостановлены на 90 дней в ожидании их рассмотрения госсекретарем. Это необходимо для проведения проверки на предмет того, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации. Politico писала, что приказ Рубио, похоже, выходит за рамки указа Трампа.