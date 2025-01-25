СНБО Украины: США продолжают оказывать военную помощь Киеву

Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. Газета Politico со ссылкой на документ и другие источники сообщила, что это решение, вероятно, затронет и Украину. Агентство США по международному развитию (USAID), как писало Reuters, заморозило проекты по поддержке Украины после приказа Рубио. Отмечалось, что в течение 85 дней должна быть завершена проверка всей иностранной помощи от США, а отчет должен быть представлен госсекретарю для рассмотрения и рекомендации президенту.