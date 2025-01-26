FT: чиновники в США пытаются не допустить заморозки помощи Украине

Украинские чиновники и сотрудники НПО предупредили, что ряд программ, в том числе по поддержке школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры находятся под угрозой. Заморозка финансирования может стать «катастрофой», заявил FT директор одной из программ в Киеве.