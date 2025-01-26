FT: чиновники в США пытаются не допустить заморозки помощи Украине
Американские чиновники настаивают на исключении Украины из распоряжения администрации президента о приостановке иностранной помощи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. После этого Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины, писало Reuters.
По данным FT, высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента попросили Рубио вывести из приказа работу USAID на Украине. Дипломаты, как отмечается, объяснили необходимость таких мер «проблемами национальной безопасности».
«Мы не знаем на данный момент, будет ли одобрен этот запрос – полностью или частично, но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы», – говорится в электронном письме, которое есть в распоряжении FT.
Украинские чиновники и сотрудники НПО предупредили, что ряд программ, в том числе по поддержке школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры находятся под угрозой. Заморозка финансирования может стать «катастрофой», заявил FT директор одной из программ в Киеве.
С начала российско-украинского конфликта США предоставили Киеву военную помощь на сумму $65,9 млрд, сообщило издание со ссылкой на статистику госдепа.