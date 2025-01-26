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FT: чиновники в США пытаются не допустить заморозки помощи Украине

Ведомости

Американские чиновники настаивают на исключении Украины из распоряжения администрации президента о приостановке иностранной помощи, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники. 

Госсекретарь США Марко Рубио ранее на этой неделе утвердил приказ о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, за исключением Израиля и Египта. После этого Агентство США по международному развитию (USAID) заморозило проекты по поддержке Украины, писало Reuters.

По данным FT, высокопоставленные дипломаты Бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента попросили Рубио вывести из приказа работу USAID на Украине. Дипломаты, как отмечается, объяснили необходимость таких мер «проблемами национальной безопасности».

«Мы не знаем на данный момент, будет ли одобрен этот запрос – полностью или частично, но из Вашингтона пока поступают позитивные сигналы», – говорится в электронном письме, которое есть в распоряжении FT.

Украинские чиновники и сотрудники НПО предупредили, что ряд программ, в том числе по поддержке школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры находятся под угрозой. Заморозка финансирования может стать «катастрофой», заявил FT директор одной из программ в Киеве.

С начала российско-украинского конфликта США предоставили Киеву военную помощь на сумму $65,9 млрд, сообщило издание со ссылкой на статистику госдепа. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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