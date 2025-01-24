США поставили другим странам военную продукцию на $319 млрд в 2024 году

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что любой конфликт – это, в первую очередь, вопрос бизнеса для США. В частности, власти размещают у себя в стране военно-промышленные заказы, «создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии» и т. д., пояснил представитель Кремля. Кроме того, сегодня США, оказывая помощь Украине, зарабатывают деньги тем, что продают свои энергоресурсы европейцам, отметил Песков.