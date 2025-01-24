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США поставили другим странам военную продукцию на $319 млрд в 2024 году

Ведомости

В 2024 финансовом году США поставили в другие страны военную продукцию на рекордные $318,7 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность американского госдепартамента.

Общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, достиг $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению показателем в 2023 финансовом году. Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили $200,8 млрд. По этому показателю также зафиксирован рост на 27,5%. 

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что любой конфликт – это, в первую очередь, вопрос бизнеса для США. В частности, власти размещают у себя в стране военно-промышленные заказы, «создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии» и т. д., пояснил представитель Кремля. Кроме того, сегодня США, оказывая помощь Украине, зарабатывают деньги тем, что продают свои энергоресурсы европейцам, отметил Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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