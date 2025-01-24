США поставили другим странам военную продукцию на $319 млрд в 2024 году
В 2024 финансовом году США поставили в другие страны военную продукцию на рекордные $318,7 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отчетность американского госдепартамента.
Общий объем продукции военного назначения и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, достиг $117,9 млрд. Рост составил 45,7% по сравнению показателем в 2023 финансовом году. Суммарные прямые продажи продукции военного назначения и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили $200,8 млрд. По этому показателю также зафиксирован рост на 27,5%.
23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что любой конфликт – это, в первую очередь, вопрос бизнеса для США. В частности, власти размещают у себя в стране военно-промышленные заказы, «создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии» и т. д., пояснил представитель Кремля. Кроме того, сегодня США, оказывая помощь Украине, зарабатывают деньги тем, что продают свои энергоресурсы европейцам, отметил Песков.