Песков: любой конфликт для США – бизнес

Песков: любой конфликт для США – бизнесВ Кремле ответили на заявление Трампа о Второй мировой войне
Оценивая любые высказывания американской стороны, нужно помнить, что любой конфликт – это, в первую очередь, вопрос бизнеса для США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о роли Соединенных Штатов в Великой Отечественной войне.
Трамп в частности заявил, что Россия помогла Соединенным Штатам одержать победу во Второй мировой войне.
«Между Америкой и Европой лежит океан. И тогда тоже лежал океан. И война, и театр военных действий, и гибель десятков миллионов людей происходила на другом континенте для Америки. Главная тяжесть в борьбе с фашизмом и самую большую цену за победу в борьбе с фашизмом заплатила наша страна, Советский Союз», – подчеркнул Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что Америка действительно помогала и внесла свой существенный вклад в Победу, но «есть один нюанс».
«Америка всегда зарабатывает деньги, для Америки это всегда бизнес», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, сегодня США, оказывая помощь Украине, зарабатывает деньги тем, что продает свои энергоресурсы европейцам. Также США размещает у себя в стране военно-промышленные заказы, «создавая для своей экономики новые налоги, новые рабочие места, развивая новые технологии» и так далее. «Поэтому в каждом случае это успешный бизнес», – сказал он.
«Мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны. Надеемся, что американцы и президент Трамп разделят радость празднования 80-летия Победы. Но давайте не забывать, что президент Путин, уже став президентом, завершил выплаты Соединенным Штатам по ленд-лизу за помощь, оказанную во время Великой Отечественной войны», – напомнил пресс-секретарь главы российского государства.
Песков также отметил, что данные Трампа о потерях в Великой Отечественной войне в 60 млн человек не соответствуют цифрам европейских историков.
«Историки-профессионалы, специалисты по Второй мировой войне знают точные цифры», – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.
22 января Трамп в соцсети Truth Social написал, что в США «никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую мировую войну, потеряв при этом почти 60 млн жизней».
По данным Минобороны РФ со ссылкой на статистические исследования конца 1980-х, в Великой Отечественной войне погибли 26,6 млн человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концлагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.
Ленд-лиз – программа кредитования союзников США в годы Второй Мировой войны. Союзникам поставляли военную технику, продукты, оборудование и сырье. Советский долг за поставки по ленд-лизу был окончательно выплачен в 2006 г.