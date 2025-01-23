Песков: любой конфликт для США – бизнес

По данным Минобороны РФ со ссылкой на статистические исследования конца 1980-х, в Великой Отечественной войне погибли 26,6 млн человек. В это число входят убитые в бою и умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, умершие от голода, погибшие во время бомбежек и карательных акций мирные граждане, расстрелянные и замученные в концлагерях военнопленные, подпольщики, а также рабочие, крестьяне и служащие, угнанные на каторжные работы.