Ермак заявил об отсутствии планов по завершению конфликта на Украине за 100 дней

21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить соглашение, иначе «дальше будет только хуже». 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, а российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.