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Ермак заявил об отсутствии планов по завершению конфликта на Украине за 100 дней

Ведомости

Никаких «мирных планов» урегулирования конфликта на Украине за 100 дней не существует, они есть только в медийном пространстве, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Никаких "мирных планов" за "100 дней", [публикующихся] в медиа, не существует в реальности, под это маскируют лишь вбросы», – написал он в своем Telegram-канале.

The Wall Street Journal ранее на этой неделе сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после этого в беседе с ТАСС говорил, что без реализма в подходе США конфликт на Украине невозможно разрешить за 100 дней.

21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить соглашение, иначе «дальше будет только хуже». 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, а российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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