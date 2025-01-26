Ермак заявил об отсутствии планов по завершению конфликта на Украине за 100 дней
Никаких «мирных планов» урегулирования конфликта на Украине за 100 дней не существует, они есть только в медийном пространстве, заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«Никаких "мирных планов" за "100 дней", [публикующихся] в медиа, не существует в реальности, под это маскируют лишь вбросы», – написал он в своем Telegram-канале.
The Wall Street Journal ранее на этой неделе сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику по Украине Киту Келлогу за 100 дней завершить конфликт в республике.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после этого в беседе с ТАСС говорил, что без реализма в подходе США конфликт на Украине невозможно разрешить за 100 дней.
21 января Трамп говорил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время, не исключив введения новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине. На следующий день он призвал Россию заключить соглашение, иначе «дальше будет только хуже». 24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к переговорам с Трампом, а российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.