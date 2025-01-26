Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75%

Лукашенко уже проголосовал на выборах президента на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры и отдал голос, как сообщил он сам, «за всех». На пресс-конференции в этот же день президент прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом не признавать итоги выборов в республике.