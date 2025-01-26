Явка на выборах президента Белоруссии превысила 75%
Явка на выборах президента Белоруссии за четыре часа до окончания голосования достигла 75%, сообщили в ЦИК республики.
«На 16.00 (совпадает с мск) явка избирателей составила 75,49%», – говорится в сообщении Центризбиркома.
Президентские выборы в Белоруссии проходят 26 января, участки будут работать до 20:00. В списки для голосования включены более 6,9 млн человек, следует из инфографики ЦИК. К полудню явка составила 56,64%, выборы признали состоявшимися.
Вечером 25 января ЦИК страны сообщил о завершении досрочного голосования на президентских выборах, которое длилось пять дней. Явка составила 41,81% от общего числа избирателей, включенных в списки для голосования. Помимо действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатами на пост главы республики являются Анна Конопацкая, Сергей Сыранков, Александр Хижняк и Олег Гайдукевич.
Лукашенко уже проголосовал на выборах президента на избирательном участке в здании Белорусского государственного университета физической культуры и отдал голос, как сообщил он сам, «за всех». На пресс-конференции в этот же день президент прокомментировал резолюцию Европарламента с призывом не признавать итоги выборов в республике.