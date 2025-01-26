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Рейтинг одобрения президента Франции Макрона упал до 21%

Ведомости

Работу действующего президента Франции Эммануэля Макрона одобряет только 21% французов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Французского института общественного мнения (IFOP). В опросе принял участие 2001 человек.

В январе 2025 г. популярность Макрона упала на 3 п. п. (до 21%) против декабря 2024 г. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность президента Франции в 2017 г.

Bloomberg ставит Макрона в один ряд с его предшественником Франсуа Олландом, который был президентом республики с 2012 по 2017 г.

24 сентября прошлого года независимый исследовательский институт Odoxa опубликовал данные опроса, согласно которому рейтинг одобрения президента Макрона упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. В то время когда лишь четверть французов оценивали деятельность Макрона положительно, 75% опрошенных считают его «скорее плохим» президентом. 

Макрон в декабре 2024 г. назначил новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Он занял место ушедшего в отставку премьера-правоцентриста Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца – с 5 сентября по 5 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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