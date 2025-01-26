Рейтинг одобрения президента Франции Макрона упал до 21%
Работу действующего президента Франции Эммануэля Макрона одобряет только 21% французов, пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Французского института общественного мнения (IFOP). В опросе принял участие 2001 человек.
В январе 2025 г. популярность Макрона упала на 3 п. п. (до 21%) против декабря 2024 г. Это самый низкий показатель с момента его вступления в должность президента Франции в 2017 г.
Bloomberg ставит Макрона в один ряд с его предшественником Франсуа Олландом, который был президентом республики с 2012 по 2017 г.
24 сентября прошлого года независимый исследовательский институт Odoxa опубликовал данные опроса, согласно которому рейтинг одобрения президента Макрона упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. В то время когда лишь четверть французов оценивали деятельность Макрона положительно, 75% опрошенных считают его «скорее плохим» президентом.
Макрон в декабре 2024 г. назначил новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Он занял место ушедшего в отставку премьера-правоцентриста Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца – с 5 сентября по 5 декабря.