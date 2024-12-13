Макрон назначил новым премьером центриста Франсуа Байру

Французское правительство Барнье сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет – в 1962 г. аналогичным образом в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду. Поводом для вынесения вотума стали разногласия, возникшие при согласовании бюджета на 2025 г. Для сокращения бюджетного дефицита в 6,1% ВВП (при норме в ЕС в 3%), правительство предложило урезать расходы на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Суммарно это могло снизить дефицит бюджета примерно на 2% ВВП.