Макрон назначил новым премьером центриста Франсуа Байру

Макрон назначил новым премьером центриста Франсуа БайруОн четвертый глава правительства за год, предшественник проработал три месяца
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром центриста, бывшего министра юстиции Франсуа Байру. Он занял место ушедшего в отставку ранее премьера-правоцентриста Мишеля Барнье, проработавшего ровно три месяца – с 5 сентября по 5 декабря. Об этом днем 13 декабря сообщила пресс-служба Елисейского дворца (пресс-служба французского президента) на своем официальном сайте.
«Президент Республики назначил Франсуа Байру премьер-министром и наделил его полномочиями сформировать правительство», – говорится в коммюнике.
Старый и новый премьер похожи по политическому спектру и являются ровесниками – им по 73 года. При этом если Барнье правоцентрист от «республиканцев», не входивших в пропрезидентскую коалицию, то Байру – лидер входящего в нее «Демократического движения» (MoDem), по выражению журналистов, «протомакронист». Он – один из старейших политиков Франции и ранее выдвигался на пост президента – в 2002, 2007 и 2012 гг.
Источники телеканала BFMTV в окружении Макрона назвали кандидатуру Байру наиболее «консенсусной». Экс-премьер Габриэль Атталь в посте в соцсети Х уже назвал нового премьера защитником «общих интересов» в построении «стабильности, которой ждут французы».
Байру – центрист, который, получив премьерский пост, способен помочь укрепить пропрезидентскую коалицию: она состоит из трех сил – партии Макрона «Возрождение» (лидер – Атталь), «Демократическое движение» (Байру) и партии «Горизонты» (Эдуард Филипп), поясняет логику назначения заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.
Как Макрон выбирал премьера и сорвал дедлайн
Назначение нового премьера прошло не вполне гладко. Среди потенциальных кандидатур на пост премьера источники BFMTV и других французских СМИ также называли политиков, в основном принадлежащих к пропрезидентской коалиции. Кроме Байру, обсуждалось еще несколько человек.
Во-первых, социалист, экс-премьер и бывший министр внутренних дел при президенте-социалисте Франсуа Олланде Бернар Казнев.
Во-вторых, бывший министр иностранных дел в первый срок Макрона и министр обороны при Олланде, социалист, а с 2022 г. – либерал-социалист из пропрезидентского «Возрождения» 77-летний Жан-Ив Ле Дриан.
Еще одним претендентом назывался член пропрезидентского «Возрождения» Себастьян Лекорню – экс-министр обороны из ушедшего правительства Барнье, а также кабинетов Атталя и их предшественницы Элизабет Борн (с 2022 г.).
Макрон 10 декабря на двухчасовой встрече с лидерами партий (кроме крайне правого «Национального объединения» (RN) Марин Ле Пен и крайне левой «Непокоренной Франции» (LFI) Жана-Люка Меланшона), по данным BFMTV, Le Parisien и других СМИ, объявил о намерении объявить имя главы правительства «в течение 48 часов».
Но обещание это не было сдержано. Вечером объявленного срока Макрон, находившийся с визитом в Польше, сократил программу своего визита, отменив посещение музея Варшавского восстания, чтобы тем же вечером вернуться в Париж и объявить имя премьера. Но поздно вечером 12 декабря французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщили, что кандидатура будет все же объявлена только утром 13 декабря.
Но и утром пятницы этого не произошло. BFMTV в 8:30 по местному времени (10:30 мск) сообщил, что Байру отправился на консультации в Елисейский дворец. Позже Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Байру был вызван якобы лишь для того, чтобы объявить ему, что он не будет премьером.
Ле Дриан отказался от предложения стать премьером. В комментарии изданию Le Penthièvre он объяснил это преклонным возрастом: «Я отказался. Через два с половиной года мне будет 80».
А буквально за полчаса до объявления нового премьер-министра (около 13:30 или 14.30 мск по местному времени) Макрон провел церемонию награждений орденом Почетного легиона в Елисейском дворце. Среди получивших его оказались, кроме ушедшего премьера Барнье, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и мэр Парижа Анн Идальго.
Назначение на фоне острого кризиса
Как следует из данных опроса института Elabe, проведенного по заказу телеканала BFMTV, 41% опрошенных французов хотели бы увидеть «аполитичного» главу правительства – не принадлежащего ни к одной из политических партий. Такие предпочтения почти половины граждан Франции зафиксированы на фоне нестабильности последних трех правительств, раскола парламента по итогам июльских выборов, где никто не набрал большинства, и разногласий основных политических сил по поводу социально-экономической политики.
И само назначение Барнье изначально встретило неприятие левых. За несколько часов до его назначения депутаты от коалиции «Новый народный фронт» (NFP) выступили с резолюцией об отставке президента за то, что кандидатура премьера от левых, хотя и не получивших большинства, но имеющих больше всех мест в нижней палате парламента, не была утверждена
Французское правительство Барнье сложило полномочия по вотуму недоверия впервые за 60 лет – в 1962 г. аналогичным образом в отставку было отправлено правительство Жоржа Помпиду. Поводом для вынесения вотума стали разногласия, возникшие при согласовании бюджета на 2025 г. Для сокращения бюджетного дефицита в 6,1% ВВП (при норме в ЕС в 3%), правительство предложило урезать расходы на €40 млрд, а также повысить налоги для крупных корпораций и состоятельных французов, что должно было принести казне еще €20 млрд. Суммарно это могло снизить дефицит бюджета примерно на 2% ВВП.
Но часть инициатив правительства не принял NFP, который и без того критически относился к сформированному Барнье кабинету и пытался вынести ему вотум недоверия в октябре.
Тогда при отсутствии явного противодействия премьеру со стороны крайне правого «Национальное объединение» (RN) Барнье смог устоять, но теперь позиция партии Марин Ле Пен изменилась на ультиматум. RN потребовала от Барнье увеличить соцрасходы, а в противном случае пригрозила поддержать его отставку. Премьер решил провести законопроект о социальной части расходов в обход нижней части парламента с помощью ст. 49.3 Конституции, которая позволяет обойти голосование в нижней палате парламента. В ответ фракции и крайне правых RN и левых NFP (более половины мест в сумме) объявили вотум недоверия правительству.
За год во Франции сменилось уже три правительства. В январе, еще до выборов в парламент покинула пост премьера Борн. Это случилось на фоне неоднократных вотумов недоверия и недовольства инициированной ею в 2023 г. пенсионной реформой, не одобренной нижней палатой. А в июле ушел Атталь: тогда ни пропрезидентская коалиция, ни ее противники не получили большинства по итогам парламентских выборов.
В ситуации с нестабильностью французского правительства в последний год следует понимать, что именно первично: политика или социально-экономическая ситуация и бюджетный дефицит, рассуждает Тимофеев. И тут, по его словам, стоит напомнить, что последний раз Франция жила без дефицита в 1974 г. – то есть ситуация бюджетного дефицита длится 50 лет, хотя и с нюансами.
«Поэтому уникальна сейчас не бюджетная и экономическая ситуация, а политическая надстройка. Это не «сосуществование» разных политических сил. За последние 50 лет не было ситуации раскола общества и парламента на три, а не на два полюса, и неспособности президента проводить принципиальные реформы», – замечает франковед.
По его словам, инициировав внеочередные выборы этого года, Макрон хотел «перезагрузить» политическую систему и изменить сложившуюся в 2022 г. ситуацию «размывания» президентского большинства с усилением правых и левых, но лишь усугубил ситуацию, окончательно потеряв большинство.
Теперь, замечает эксперт, до лета 2025 г. Макрон не может провести новых выборов, чтобы начать новую «перезагрузку», и ему приходится решать бюджетный и другие вопросы, будучи заложником текущей ситуации.
Что ждет нового премьера
Первая реакция последовала от крайне правых. Лидер RN Жордан Барделла заявил журналистам, что его партия не будет «автоматически» выражать вотум недоверия в адрес Байру – по его словам, такой ход его партия сделала бы, будь это премьер из левых.
При этом Барделла напомнил новому главе правительства, что тому необходимо «принять во внимание новые политические обстоятельства» и «понять, что у него нет демократической легитимности или большинства в Национальном Собрании, что требует диалога со всеми силами».
Глава фракции партии в парламенте Марин Ле Пен, находящаяся сейчас под следствием по делу о растрате средств в Европарламенте (прокуратура просит для нее срок в пять лет и запрет избираться), назвала на своей странице в Х назначение Байру «продолжением макронизма», которое «не приведет ни к чему, кроме как к тупику и провалу».
Лидер компартии Франции Фабьен Руссель также пообещал не подвергать вотуму недоверия нового премьера сразу, но при этом потребовал в соцсети Х от него «смены политического курса, уважения к парламенту и никакой ст. 49.3». В целом же назначение премьером лидера центристской MoDem он назвал «плохой новостью».
А вот лидер парламентской фракции ядра левой коалиции NFP – «Непокоренной Франции» – Матильда Панот уже анонсировала вотум недоверия в отношении Байру, назвав его назначение «еще одной кандидатурой на отсрочку [ухода] Эммануэля Макрона». Манюэль Бомпар, координатор «Непокоренной Франции», написал в Х, что «скинуть Байру – это скинуть Макрона».
«Новый премьер столкнется с теми же проблемами, что и правительство Барнье, и ему тоже придется стать “щитом” для президента, которым тот прикрывался, занимаясь внешней политикой. И, возможно, тем, кого опять принесут в жертву оппозиции, пока неспособной отправить самого Макрона в отставку», – говорит Тимофеев.
По словам франковеда, теперь успешность работы Байру зависит от двух вопросов: устроят ли его рецепты оппозицию на двух крайних флангах и сработается ли он с Макроном.