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Нацсобрание Франции вынесло правительству Барнье вотум недоверия

«За» проголосовали 331 из 574 депутатов
Екатерина Щербинина
French National Assembly
French National Assembly

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло вотум о недоверии правительству Мишеля Барнье, передает Reuters. В поддержку решения проголосовали 331 из 574 депутатов. Для его принятия требовалось 289 голосов.

В соответствии с конституцией республики Барнье должен будет подать президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Агентство отмечает, что это первый подобный случай с 1962 г., когда в результате вотума недоверия в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду.

Лидер левой парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот заявила, что с вынесением вотума недоверия вся политика Макрона потерпела поражение, в связи с чем она призвала к досрочным президентским выборам.

Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.

Три источника сообщили Reuters, что президент намеревался быстро назначить нового премьер-министра – до церемонии открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря.

Но, отмечает агентство, любой новый глава правительства столкнется с теми же трудностями, что и Барнье, например, при принятии закона о бюджете на 2025 г. Reuters также пишет, что Макрон мог бы попросить Барнье и его министров остаться на своих постах, чтобы найти кандидата, способного заручиться достаточной межпартийной поддержкой для принятия законов.

Барнье ранее занимал пост министра иностранных дел Франции, в начале сентября Макрон назначил его премьер-министром. 21 сентября в стране утвердили новый состав кабмина.

Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г. 

Вотуму недоверия предшествовало то, что 2 декабря Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью конституции (ст. 49.3). 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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