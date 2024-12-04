Нацсобрание Франции вынесло правительству Барнье вотум недоверия«За» проголосовали 331 из 574 депутатов
Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло вотум о недоверии правительству Мишеля Барнье, передает Reuters. В поддержку решения проголосовали 331 из 574 депутатов. Для его принятия требовалось 289 голосов.
В соответствии с конституцией республики Барнье должен будет подать президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Агентство отмечает, что это первый подобный случай с 1962 г., когда в результате вотума недоверия в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду.
Лидер левой парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Панот заявила, что с вынесением вотума недоверия вся политика Макрона потерпела поражение, в связи с чем она призвала к досрочным президентским выборам.
Сам Макрон накануне заявил, что не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству. Он пояснил это тем, что был дважды избран французами и будет уважать их доверие.
Три источника сообщили Reuters, что президент намеревался быстро назначить нового премьер-министра – до церемонии открытия собора Парижской Богоматери 7 декабря.
Но, отмечает агентство, любой новый глава правительства столкнется с теми же трудностями, что и Барнье, например, при принятии закона о бюджете на 2025 г. Reuters также пишет, что Макрон мог бы попросить Барнье и его министров остаться на своих постах, чтобы найти кандидата, способного заручиться достаточной межпартийной поддержкой для принятия законов.
Барнье ранее занимал пост министра иностранных дел Франции, в начале сентября Макрон назначил его премьер-министром. 21 сентября в стране утвердили новый состав кабмина.
Правительственный кризис, разворачивающийся во Франции, связан с подорожанием французских облигаций на фоне немецких. Разрыв увеличился на 90 базисных пунктов, что стало самым высоким показателем с 2012 г., писал Bloomberg. На фоне этого парламент и правительство не могут прийти к единому мнению по принятию федерального бюджета на 2025 г.
Вотуму недоверия предшествовало то, что 2 декабря Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью конституции (ст. 49.3).