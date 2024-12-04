Нацсобрание Франции вынесло правительству Барнье вотум недоверия

Но, отмечает агентство, любой новый глава правительства столкнется с теми же трудностями, что и Барнье, например, при принятии закона о бюджете на 2025 г. Reuters также пишет, что Макрон мог бы попросить Барнье и его министров остаться на своих постах, чтобы найти кандидата, способного заручиться достаточной межпартийной поддержкой для принятия законов.