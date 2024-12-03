Макрон не будет уходить в отставку в случае вотума недоверия правительству

Французский президент Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству, передает телеканал TF1.



«Меня дважды избирали французы. Я очень горжусь этим и буду уважать это доверие до последней секунды», – заявил Макрон.