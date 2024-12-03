Макрон не будет уходить в отставку в случае вотума недоверия правительству
Французский президент Эммануэль Макрон не будет уходить в отставку в случае принятия в парламенте вотума недоверия правительству, передает телеканал TF1.
«Меня дважды избирали французы. Я очень горжусь этим и буду уважать это доверие до последней секунды», – заявил Макрон.
4 октября блок левых партий «Новый народный фронт» внес в национальное собрание проект вотума недоверия премьер-министру Франции. Первый для нового правительства вотум недоверия поддержали 192 депутата.
Премьер-министр Мишель Барнье провел спорный законопроект о социальных расходах бюджета на 2025 г. в обход парламента, применив специальную статью Конституции (ст. 49.3). Она позволяет правительству брать исключительные права за проект о соцрасходах без надобности проводить голосование в нижней палате парламента. Теперь партии парламента имеют право вынести еще один вотум недоверия правительству.