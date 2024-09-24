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Рейтинг Макрона упал до минимума за последние семь лет

Ведомости

Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. Это следует из данных по результатам последнего опроса, который провел независимый исследовательский институт Odoxa.

В то время когда лишь четверть французов оценивают деятельность Макрона положительно, 75% опрошенных считают его «скорее плохим» президентом. Респонденты также оценили премьер-министра Мишеля Барнье. Его дела обстоят немного лучше: 59% французов считают, что он «скорее плохой» премьер, и только 39% опрошенных оценили его деятельность положительно.

Вместе с этим большинство граждан Франции (61%) считают, что именно Макрон, а не Барнье, будет управлять страной. Незадолго до формирования нового правительства две трети французов (65%) заявили, что не доверяют Барнье назначение кабмина, состав которого оправдает их ожидания. В исследовательском центре отметили, что в соцсетях среди населения преобладает «выжидательная позиция», при этом надежды на перемены с правительством Барнье нет.

Опрос проводился с 18 по 19 сентября, в нем приняли участие 1005 человек. Погрешность опроса составляет 1,4-3,1 процентного пункта.

В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства. Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр – делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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