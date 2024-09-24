Рейтинг Макрона упал до минимума за последние семь лет

Вместе с этим большинство граждан Франции (61%) считают, что именно Макрон, а не Барнье, будет управлять страной. Незадолго до формирования нового правительства две трети французов (65%) заявили, что не доверяют Барнье назначение кабмина, состав которого оправдает их ожидания. В исследовательском центре отметили, что в соцсетях среди населения преобладает «выжидательная позиция», при этом надежды на перемены с правительством Барнье нет.