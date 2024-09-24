Рейтинг Макрона упал до минимума за последние семь лет
Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона упал до минимальной отметки за семь лет – 25%. Это следует из данных по результатам последнего опроса, который провел независимый исследовательский институт Odoxa.
В то время когда лишь четверть французов оценивают деятельность Макрона положительно, 75% опрошенных считают его «скорее плохим» президентом. Респонденты также оценили премьер-министра Мишеля Барнье. Его дела обстоят немного лучше: 59% французов считают, что он «скорее плохой» премьер, и только 39% опрошенных оценили его деятельность положительно.
Вместе с этим большинство граждан Франции (61%) считают, что именно Макрон, а не Барнье, будет управлять страной. Незадолго до формирования нового правительства две трети французов (65%) заявили, что не доверяют Барнье назначение кабмина, состав которого оправдает их ожидания. В исследовательском центре отметили, что в соцсетях среди населения преобладает «выжидательная позиция», при этом надежды на перемены с правительством Барнье нет.
Опрос проводился с 18 по 19 сентября, в нем приняли участие 1005 человек. Погрешность опроса составляет 1,4-3,1 процентного пункта.
В начале сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны Барнье – бывшего министра иностранных дел Франции. 21 сентября в стране утвердили новый состав правительства. Министром иностранных дел Франции назначен бывший министр – делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро (партия «Демократическое движение»), министром финансов стал Антуан Арман (член партии «Возрождение»), министром внутренних дел – сенатор, председатель партии «Республиканцы» Бруно Ретайо.