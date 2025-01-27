Кремль: Москва и Вашингтон сохраняют готовность к переговорам

Кремль: Москва и Вашингтон сохраняют готовность к переговорамПо словам Пескова, на их подготовку нужно время
И российская, и американская стороны сохраняют готовность к переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам Пескова, Кремль еще не получал от американцев никаких сигналов, поэтому работает по своему графику и сохраняет готовность к переговорам. Такая же готовность сохраняется и с американской стороны.
«По всей видимости, требуется определенное время», – рассудил представитель Кремля.
24 января президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом он задался вопросом, как возобновлять переговоры, если президент Украины Владимир Зеленский издал декрет о запрете их ведения. Так российский лидер ответил на заявление президента США Дональда Трампа о желании скорее добиться завершения российско-украинского конфликта. Трамп уточнил, что Киев готов заключить сделку.