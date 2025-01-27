Российские военные освободили курское село Николаево-Дарьино
Подразделения российской группировки войск «Север» в ходе наступления взяли под контроль село Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Российские военные также поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Замостье, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное. Отражены две контратаки противника.
В Сумской области Украины авиация и артиллерия РФ поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кругленькое, Мартыновка, Меловой, Мирный, Николаевка, Суджа, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Рыжевка и Стукаловка.
По данным ведомства, за сутки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, пять автомобилей, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов.