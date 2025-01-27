Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Это следует из послания китайского лидера.

«Последние годы мы с господином президентом [Лукашенко] поддерживали тесные контакты, совместно планировали и возглавляли развитие китайско-белорусских отношений, а также способствовали достижению отношений между двумя странами самого высокого уровня», – говорится в сообщении (цитата по Xinhua).

Си отметил, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с Лукашенко над «сохранением традиционной дружбы между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества, содействием дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений и принесением большей пользы для народов».

По предварительной информации, за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля.

Результаты выборов не признают некоторые западные страны и белорусская оппозиция, находящаяся в эмиграции после протестов 2020 г. В Кремле заявили, что считают предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии и не принимают ее во внимание. 

Президент РФ Владимир Путин также поздравил Лукашенко с переизбранием на седьмой срок.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных