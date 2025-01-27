Си Цзиньпин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии. Это следует из послания китайского лидера.
«Последние годы мы с господином президентом [Лукашенко] поддерживали тесные контакты, совместно планировали и возглавляли развитие китайско-белорусских отношений, а также способствовали достижению отношений между двумя странами самого высокого уровня», – говорится в сообщении (цитата по Xinhua).
Си отметил, что придает большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов работать с Лукашенко над «сохранением традиционной дружбы между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества, содействием дальнейшему развитию китайско-белорусских отношений и принесением большей пользы для народов».
По предварительной информации, за Лукашенко на выборах президента Белоруссии проголосовали 86,82% избирателей. Явка составила 85,70%. ЦИК Белоруссии планирует подвести окончательные итоги выборов 3 февраля.
Результаты выборов не признают некоторые западные страны и белорусская оппозиция, находящаяся в эмиграции после протестов 2020 г. В Кремле заявили, что считают предсказуемой реакцию Запада на выборы в Белоруссии и не принимают ее во внимание.