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МИД РФ призвал США поскорее разобраться с выдачей агремана на назначение посла

Ведомости

Россия призывает США озаботиться вопросом выдачи агремана на назначение нового российского посла в Вашингтоне и постараться поскорее решить его. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона хотела бы, чтобы решение на этот счет состоялось побыстрее, поскольку нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами является обязательным условием диалога.

«Когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной», – указал Рябков (цитата по ТАСС).

Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское диппредставительство в США.

25 декабря 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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