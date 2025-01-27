МИД РФ призвал США поскорее разобраться с выдачей агремана на назначение посла
Россия призывает США озаботиться вопросом выдачи агремана на назначение нового российского посла в Вашингтоне и постараться поскорее решить его. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, российская сторона хотела бы, чтобы решение на этот счет состоялось побыстрее, поскольку нормальное функционирование загранучреждений во главе с послами является обязательным условием диалога.
«Когда наш посол в Вашингтоне отсутствует из-за невыдачи ему агремана американской стороной, нам представляется эта ситуация нежелательной», – указал Рябков (цитата по ТАСС).
Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил работу 5 октября 2024 г. и вернулся в Москву на следующий день. 10 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Антонова от должности. На посту посла России в США он работал с 2017 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возвращение дипломата не указывает на понижение уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.
7 октября 2024 г. «Ведомости» писали, что директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол России в Канаде Александр Дарчиев, вероятно, возглавит российское диппредставительство в США.
25 декабря 2024 г. глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США поприветствовали предложенную Россией кандидатуру российского посла в Вашингтоне.