Посол: Сеул серьезно воспринял предупреждение о поставках оружия Киеву

3 декабря 2024 г. президент Южной Кореи Юн Сок Ёль под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент. 15 января он был задержан правоохранителями. 26 января ему официально предъявили обвинение в организации мятежа.