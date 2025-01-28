Посол: Сеул серьезно воспринял предупреждение о поставках оружия Киеву
Власти Южной Кореи знают о российской позиции по вопросу поставок оружия Украине и серьезно восприняли предупреждения на этот счет, прозвучавшие, в том числе, на высшем уровне. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, пишут «Известия».
По словам Зиновьева, до практических шагов в области поставок летального оружия Киеву так и не дошло, несмотря на заявления ряда южнокорейских лиц. Посол обратил внимание, что против таких поставок выступает подавляющее большинство южнокорейских граждан.
Зиновьев подчеркнул, что сейчас в политической повестке Южной Кореи доминируют внутренние проблемы и налаживание отношений с новой американской администрацией.
3 декабря 2024 г. президент Южной Кореи Юн Сок Ёль под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент. 15 января он был задержан правоохранителями. 26 января ему официально предъявили обвинение в организации мятежа.