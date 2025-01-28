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Посол: Сеул серьезно воспринял предупреждение о поставках оружия Киеву

Ведомости

Власти Южной Кореи знают о российской позиции по вопросу поставок оружия Украине и серьезно восприняли предупреждения на этот счет, прозвучавшие, в том числе, на высшем уровне. Об этом заявил посол России в Сеуле Георгий Зиновьев, пишут «Известия».

По словам Зиновьева, до практических шагов в области поставок летального оружия Киеву так и не дошло, несмотря на заявления ряда южнокорейских лиц. Посол обратил внимание, что против таких поставок выступает подавляющее большинство южнокорейских граждан.

Зиновьев подчеркнул, что сейчас в политической повестке Южной Кореи доминируют внутренние проблемы и налаживание отношений с новой американской администрацией.

3 декабря 2024 г. президент Южной Кореи Юн Сок Ёль под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи ввел военное положение. На фоне этого проход депутатов к парламенту был ограничен. Несмотря на это, законодательному органу удалось отменить военное положение. 14 декабря национальное собрание объявило Юн Сук Ёлю импичмент. Он был отстранен от должности на время расследования. С момента получения дела у суда есть 180 дней, чтобы поддержать или отменить импичмент. 15 января он был задержан правоохранителями. 26 января ему официально предъявили обвинение в организации мятежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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