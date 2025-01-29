Володин призвал расследовать заявление Карлсона о подготовке покушения на Путина

Председатель Госдумы подчеркнул, что даже само обсуждение подготовки покушения на российского лидера – уже преступление, «серьезнейшая угроза глобальной безопасности» и «прямой путь к началу ядерной войны». Для всех международных институтов, по его словам, это должно стать основанием для разбирательства.