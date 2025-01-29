Володин призвал расследовать заявление Карлсона о подготовке покушения на Путина
Заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках покушения прошлой администрации США на президента РФ Владимира Путина нужно воспринимать серьезно и тщательно расследовать. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин обратил внимание, что спустя сутки от бывшего президента Джо Байднеа и экс-госсекретаря Энтони Блинкена не последовало опровержений.
Председатель Госдумы подчеркнул, что даже само обсуждение подготовки покушения на российского лидера – уже преступление, «серьезнейшая угроза глобальной безопасности» и «прямой путь к началу ядерной войны». Для всех международных институтов, по его словам, это должно стать основанием для разбирательства.
27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен настаивал на настоящей войне с Россией. По его словам, американская администрация при бывшем президенте США Джо Байдене «пыталась убить» российского лидера. При этом журналист не привел никаких доказательств.
28 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента РФ.