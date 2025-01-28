Песков: российские спецслужбы принимают все меры для охраны Путина
Российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках покушения прошлой администрации США на Путина.
«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, для безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь – главы государства», – подчеркнул Песков.
27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен настаивал на настоящей войне с Россией. По его словам, американская администрация при бывшем президенте США Джо Байдене «пыталась убить» российского лидера. При этом журналист не привел никаких доказательств.
В июле 2024 г. руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о неудавшихся попытках покушения на Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие сомнений в том, что попытки покушений на президента России планировались с участием коллективного Запада. Песков говорил, что угрозы со стороны Украины очевидны, поэтому безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.