Песков: российские спецслужбы принимают все меры для охраны Путина

В июле 2024 г. руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о неудавшихся попытках покушения на Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие сомнений в том, что попытки покушений на президента России планировались с участием коллективного Запада. Песков говорил, что угрозы со стороны Украины очевидны, поэтому безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.