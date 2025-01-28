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Песков: российские спецслужбы принимают все меры для охраны Путина

Ведомости

Российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления американского журналиста Такера Карлсона о попытках покушения прошлой администрации США на Путина.

«Российские специальные службы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, для безопасности тех лиц, которые находятся под государственной охраной. В первую очередь – главы государства», – подчеркнул Песков.

27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен настаивал на настоящей войне с Россией. По его словам, американская администрация при бывшем президенте США Джо Байдене «пыталась убить» российского лидера. При этом журналист не привел никаких доказательств.

В июле 2024 г. руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV рассказал о неудавшихся попытках покушения на Путина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на отсутствие сомнений в том, что попытки покушений на президента России планировались с участием коллективного Запада. Песков говорил, что угрозы со стороны Украины очевидны, поэтому безопасность Путина обеспечивается на должном уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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