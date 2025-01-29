Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что без доказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», – сказал Песков.