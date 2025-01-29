Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина
Бездоказательной информации о чьих-либо планах ликвидировать президента РФ Владимира Путина верить не стоит. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления американского журналиста Такера Карлсона о якобы имевших место попытках администрации экс-президента США Джо Байдена убить Путина.
«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что без доказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», – сказал Песков.
27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что американская администрация при Байдене «пыталась убить» Путина. При этом журналист не привел никаких доказательств.
После этого Песков сообщил, что российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 января призвал воспринимать серьезно слова Карлсона и тщательно расследовать озвученную им информацию.