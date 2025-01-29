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Песков призвал не верить бездоказательной информации о планах по убийству Путина

Ведомости

Бездоказательной информации о чьих-либо планах ликвидировать президента РФ Владимира Путина верить не стоит. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Так он отреагировал на заявления американского журналиста Такера Карлсона о якобы имевших место попытках администрации экс-президента США Джо Байдена убить Путина.

«Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, когда об этом говорил. Он не привел никаких доказательств, поэтому я не имею возможности комментировать сказанное им. Непонятно, что имелось в виду. Времена такие, что без доказательной информации, от кого бы она ни исходила, лучше на слово не верить», – сказал Песков.

27 января Карлсон в беседе с политическим обозревателем Мэттом Таибби заявил, что американская администрация при Байдене «пыталась убить» Путина. При этом журналист не привел никаких доказательств.

После этого Песков сообщил, что российские спецслужбы принимают все меры для охраны президента РФ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 29 января призвал воспринимать серьезно слова Карлсона и тщательно расследовать озвученную им информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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